Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim itirafı: 'Bana 'sen ağa mısın?' dedi ve...'
Teknik direktör ve eski futbolcu Emre Belözoğlu, 71 yaşındaki çalıştırıcı Fatih Terim hakkında konuştu.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, HT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programına konuk oldu. Belözoğlu, Galatasaray ve A Milli Takım'da beraber çalıştığı Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.
Emre Belözoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Fatih Terim, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Ben de genç takımda oynadığım dönemde A takıma çıkaran, bize o şansı veren, güvenen, inanan bir teknik direktör. Hepimizde hakkı, emeği olan birisi olması itibariyle hep bizde değerini koruyacak."
'TERİM, 'SEN AĞA MISIN?' DEDİ'
"16 yaşındayım altyapıda kırmızı kart gördüm. 'Seni kovacağız' diye tesisten gönderdiler. İki gün sonra bizi çağırdılar, Fatih Terim ile görüştük. Bana 'sen ağa mısın, herkese dikleniyorsun' dedi ve Galatasaray A Takımı'na aldı."
'HAGI, EN İYİSİ'
"Hagi, Türkiye'nin gördüğü en iyi futbolcu, gelişimimde çok önemli katkısı vardı."
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