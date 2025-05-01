Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 1 Mayıs günü maç programı...
1 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 1 Mayıs maç programı...
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 1 Mayıs Perşembe günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final
22:00 Ath. Bilbao - Man. United
22:00 Tottenham - Bodo/Glimt
UEAF Konferans Ligi - Yarı Final
22:00 Djurgarden - Chelsea
22:00 Real Betis - Fiorentina
İngiltere Premier Lig
21:30 Not. Forest - Brentford
Suudi Arabistan Pro Lig
19:00 Al Akhdoud - Al Wehda
19:00 Al Riyadh - Al Orouba
21:00 Al Fateh - Al Shabab
Belçika Pro Lig - Şampiyona Grubu
14:30 Antwerp - Anderlecht
17:00 Club Brugge - KAA Gent
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