Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 1 Mayıs günü maç programı...

1 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 1 Mayıs maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 1 Mayıs günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 11:55

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 1 Mayıs Perşembe günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final

22:00 Ath. Bilbao - Man. United

22:00 Tottenham - Bodo/Glimt

UEAF Konferans Ligi - Yarı Final

22:00 Djurgarden - Chelsea

22:00 Real Betis - Fiorentina

İngiltere Premier Lig

21:30 Not. Forest - Brentford

Suudi Arabistan Pro Lig

19:00 Al Akhdoud - Al Wehda

19:00 Al Riyadh - Al Orouba

21:00 Al Fateh - Al Shabab

Belçika Pro Lig - Şampiyona Grubu

14:30 Antwerp - Anderlecht

17:00 Club Brugge - KAA Gent


Etiketler: #uefa avrupa ligi #uefa avrupa konferans ligi #canlı

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