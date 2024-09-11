Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Eylül günü maç programı...

Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:22

Güncelleme: 11.09.2024 - 09:22

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

1. turda Bucak Oğuzhanspor, kendi sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Nevşehir Belediyespor ise Kahramanmaraşspor'a konuk olacak.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 11 Eylül Çarşamba günü maç programı…

İşte 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar:

11 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Kupası 1. Tur

13:30 Çankırı FK - Kırıkkale FK

14:00 B. Özgüzeldere - Hakkari Zap

14:00 Bayburt ÖİS - Serhat Ardahan

14:00 Dersimspor - Adıyaman FK

14:00 K. Maraşspor - Nevşehir Bld

14:00 Kelkit Hürriyet - Kars 36

14:00 Şırnak Petrol - Kurtalanspor

14:30 Bucak Oğuzhan - Denizlispor

14:30 Etimesgut Bld - Kırşehir FSK

14:30 Yeşil Yalova - Yeni Çanspor

14:30 Z. Kömürspor - Bartınspor

16:00 Uşakspor A.Ş. - 1922 Konyaspor