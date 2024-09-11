Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Eylül günü maç programı...
11 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 11 Eylül maç programı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
1. turda Bucak Oğuzhanspor, kendi sahasında Denizlispor'u konuk edecek. Nevşehir Belediyespor ise Kahramanmaraşspor'a konuk olacak.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 11 Eylül Çarşamba günü maç programı…
İşte 11 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar:
11 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Kupası 1. Tur
13:30 Çankırı FK - Kırıkkale FK
14:00 B. Özgüzeldere - Hakkari Zap
14:00 Bayburt ÖİS - Serhat Ardahan
14:00 Dersimspor - Adıyaman FK
14:00 K. Maraşspor - Nevşehir Bld
14:00 Kelkit Hürriyet - Kars 36
14:00 Şırnak Petrol - Kurtalanspor
14:30 Bucak Oğuzhan - Denizlispor
14:30 Etimesgut Bld - Kırşehir FSK
14:30 Yeşil Yalova - Yeni Çanspor
14:30 Z. Kömürspor - Bartınspor
16:00 Uşakspor A.Ş. - 1922 Konyaspor
Spor Haberleri
- Hırvat kaleciden şampiyonluk açıklaması!
- Genç milliler Çekya ile yenişemedi!
- Ümit Milli Takım, San Marino'ya gol oldu yağdı!
- Onyedika kimdir?
- Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray'a veda!
- Bugün hangi maçlar var?
- Francisco Calvo, Süper Lig'e geri döndü!
- Bodrum FK, Ajeti'yi kadrosuna kattı
- Konyaspor, Hamidou Keyta'yı transfer etti
- Anadolu Efes, hazırlık maçında Galatasaray'ı mağlup etti
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- İtirafçıyla olan konuşmasını anlattı!
- Polis aracı, anne ve kızına çarptı: 1 ölü
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- Şişli'deki kazada polis 'ehliyetsiz' çıktı!
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- Park etmiş, 50 dakika boyunca kalmış!
- 'Ateist ile mi LGBT ile mi uğraşacaksınız?'
- Tehdit edildiğini iddia etti
- Çakıcı'ya yakın iş insanına suikast