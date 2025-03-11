Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mart günü maç programı...

11 Mart Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 11 Mart maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mart günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.03.2025 - 10:22

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 11 Mart Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20:45 Barcelona - Benfica

23:00 B. Leverkusen - Bayern Münih

23:00 Inter - Feyenoord

23:00 Liverpool - PSG

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

13:00 Yokohama M. - Shanghai Port

15:00 Johor Darul - Buriram Utd

23:00 Al Ahli - Al Rayyan

23:00 Al Hilal - Pakhtakor

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final

23:00 Al Taawon - TS Tabriz

İngiltere Championship

22:45 Burnley - West Bromwich

22:45 Cardiff - Luton Town

22:45 Derby County - Coventry

22:45 Middlesbrough- QPR

22:45 Norwich - S. Wednesday

22:45 Sunderland - Preston

23:00 Sheffield Utd - Bristol City


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #Bayern Münih #barcelona #liverpool

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