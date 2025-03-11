Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 11 Mart günü maç programı...
11 Mart Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 11 Mart maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 11 Mart Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu
20:45 Barcelona - Benfica
23:00 B. Leverkusen - Bayern Münih
23:00 Inter - Feyenoord
23:00 Liverpool - PSG
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu
13:00 Yokohama M. - Shanghai Port
15:00 Johor Darul - Buriram Utd
23:00 Al Ahli - Al Rayyan
23:00 Al Hilal - Pakhtakor
Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final
23:00 Al Taawon - TS Tabriz
İngiltere Championship
22:45 Burnley - West Bromwich
22:45 Cardiff - Luton Town
22:45 Derby County - Coventry
22:45 Middlesbrough- QPR
22:45 Norwich - S. Wednesday
22:45 Sunderland - Preston
23:00 Sheffield Utd - Bristol City
Spor Haberleri
- Bayern Münih, Bayer Leverkusen deplasmanında
- Benfica, Barcelona deplasmanında!
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Mertens'in neden oynamadığı belli oldu!
- Roma Olimpiyat Stadı'nda kazanan çıkmadı!
- Newcastle United'a deplasmanda tek gol yetti!
- Kırmızı kartın sebebi ortaya çıktı!
- Yunan ekipe 2. Türk antrenör!
- 'Beşiktaş bunu hak etmedi'
- Tecrübeli hocayla yollar ayrıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li iki belediyeye operasyon
- 'Entegrasyon' anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı
- Ekrem İmamoğlu'na ölüm tehdidi!
- İmamoğlu ile Erdoğan arasında dev fark!
- Emekliye 'sadaka' gibi bayram ikramiyesi!
- 'Kabine' kulisi: Listede 3 Bakanın ismi var
- Beykoz'da Köseler'in yerine gelen isim belli oldu
- BM’den Suriye için alarm!
- Siyaset bilimcilerden çarpıcı değerlendirme
- Colani'yi övdü, 'Tedbir alıyoruz' dedi