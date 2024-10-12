Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Ekim günü maç programı...

10 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 12 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Ekim günü maç programı...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2024 - 11:32

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 12 Ekim Cumartesi günü maç programı…

12 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

16.00: Litvanya - Kosova

19.00: Bulgaristan - Lüksemburg 

19.00: Hırvatistan - İskoçya  

21.45: Polonya - Portekiz 

21.45: İspanya - Danimarka

21.45: Sırbistan İsviçre 

21.45: Güney Kıbrıs - Romanya 

21.45: Belarus - Kuzey İrlanda

22.00: Fas - Orta Afrika Cumhuriyeti


Etiketler: #Uluslar Ligi #Portekiz #İspanya

İlgili Haberler

İspanya Milli Takımı'ndan Lamine Yamal kararı!

İspanya Milli Takımı'ndan Lamine Yamal kararı!
İtalya Milli Takımı'nda Nicolo Zaniolo sürprizi!

İtalya Milli Takımı'nda Nicolo Zaniolo sürprizi!
A Milli Takım'ın İzlanda maçına Polonyalı hakem!

A Milli Takım'ın İzlanda maçına Polonyalı hakem!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler