Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Ekim günü maç programı...
10 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar cumartesi günü oynanacak. İşte 12 Ekim maç programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 12 Ekim Cumartesi günü maç programı…
12 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
16.00: Litvanya - Kosova
19.00: Bulgaristan - Lüksemburg
19.00: Hırvatistan - İskoçya
21.45: Polonya - Portekiz
21.45: İspanya - Danimarka
21.45: Sırbistan İsviçre
21.45: Güney Kıbrıs - Romanya
21.45: Belarus - Kuzey İrlanda
22.00: Fas - Orta Afrika Cumhuriyeti
Etiketler: #Uluslar Ligi #Portekiz #İspanya
Spor Haberleri
- Erman Kunter'den basketbol camiasına tepki
- 12 Ekim günü maç programı...
- İspanya'nın konuğu Danimarka!
- Portekiz, Polonya deplasmanında!
- Dursun Özbek rekoru duyurdu
- Hırvatistan'ın konuğu İskoçya
- Rıdvan Dilmen'den Milli Takım iddiası
- Acun Ilıcalı'dan iç transferde müjde
- Jakobs'tan sakatlığına dair açıklama!
- 'Teknik adam Montella'nın ihtiyacı futbolcu Montella'
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte hileli süt, yoğurt, tereyağı ve peynirler...
- 'Abim beni karısı gibi kullanıyordu'
- Gülümseme sesi 'Erdoğan'a hakaret' sayıldı!
- Nusret'ten Köfteci Yusuf’a 'domuz eti' göndermesi
- Kredi kartlarından Savunma Sanayi Fonu ücreti alınacak!
- Köfteci Yusuf'tan videolu açıklama geldi
- Yurttaşlar olay yerinden ayrılmadı, arbede yaşandı
- Polis katili için istenen ceza belli oldu
- Durdurun bu vahşeti!
- Önüne geleni bıçakladı, 'oyun' dedi!