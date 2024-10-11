İtalya Milli Takımı'nda Nicolo Zaniolo sürprizi!
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini'nin kırmızı kart görmesi sonucu milli takıma davet edildi.
Avrupa UEFA Uluslar Ligi A Grubu 3. maçında İtalya, sahasında Belçika'yı ağırladı. İtalya'da Lorenzo Pellegrini karşılaşmanın 40.dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı edildi.
MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLDİ
Maçın ardından İtalya Milli Takımı teknik direktörü Spaletti'nin Pellegrini yerine Atalanta forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadroya dahil etti.
İtalya Milli Takımı bir sonraki maçta evinde İsrail Milli Takımını konuk edecek.
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