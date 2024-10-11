İspanya Milli Takımı'ndan Lamine Yamal kararı!

İspanya Milli Takımı, genç yıldızı Lamine Yamal'ın forma numarasının 10 olarak değiştirildiğini duyurdu.

İspanya Milli Takımı'ndan Lamine Yamal kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2024 - 14:41

İspanya Milli Takımı, 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal'ın kulüpteki forma numarasını 10 olarak değiştirdiğini açıkladı.

10 numaralı formayı daha önce Pedri, Carlos Soler gibi isimler de giymişti.

Geçen sezon ise 10 numaralı forma Bryan Zaragoza'ya aitti. Lamine Yamal'ın eski numarası ise 19'du.

MİLLİ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Barcelona'nın genç yıldızı, İspanya Milli Takımı ile çıktığı 16 maçta 3 gol 8 asistlik katkı sağladı.


Etiketler: #Lamine Yamal #İspanya #10 numara

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