Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım günü maç programı...
12 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 12 Kasım maç programı...
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 12 Kasım Salı günü maç programı:
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup C
20:45 Juventus (K) - Arsenal (K)
23:00 B. Münih (K) - Valerenga (K)
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup D
20:45 Barcelona (K) - St. Pölten (K)
23:00 Man City (K) - Hammarby (K)
Turkish Airlines EuroLeague
20:45 FENERBAHÇE BEKO - Bayern Münih
21:00 Monaco - Kızılyıldız
22:00 ALBA Berlin - Olimpia Milano
22:00 Olympiakos - ASVEL
22:15 Panathinaikos - M. Tel Aviv
22:30 Baskonia - ANADOLU EFES
22:45 Real Madrid - Virtus Bologna
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