Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım günü maç programı...

12 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 12 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:44

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 12 Kasım Salı günü maç programı:

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup C

20:45 Juventus (K) - Arsenal (K)

23:00 B. Münih (K) - Valerenga (K)

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Grup D

20:45 Barcelona (K) - St. Pölten (K)

23:00 Man City (K) - Hammarby (K)

Turkish Airlines EuroLeague

20:45 FENERBAHÇE BEKO - Bayern Münih

21:00 Monaco - Kızılyıldız

22:00 ALBA Berlin - Olimpia Milano

22:00 Olympiakos - ASVEL

22:15 Panathinaikos - M. Tel Aviv

22:30 Baskonia - ANADOLU EFES

22:45 Real Madrid - Virtus Bologna


Etiketler: #UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi #thy euroleague #fenerbahçe #anadolu efes

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