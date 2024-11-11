Alexander Djiku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku'nun Gana milli takımı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.
Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku'nun sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Djiku'nun Fenerbahçe - Sivasspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.
Alexander Djiku, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ve Nijer ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
SİVASSPOR MAÇINDA OYUNDAN ÇIKMIŞTI
Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk devresinde Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olan Djiku, maçın son anlarında yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı.
30 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1153 dakika sahada kaldı.
Etiketler: #Alexander Djiku #Gana #fenerbahçe #sakatlık
Spor Haberleri
- Kerem Aktürkoğlu'dan Galatasaray açıklaması!
- Bayern Münih'in yıldızı isyan etti!
- Paraguay'da Lionel Messi yasağı!
- Zeynel Soyuer, son yolculuğuna uğurlandı
- Juventus'un Kenan Yıldız'a inancı tam!
- Uludağ İçecek ile THY EuroLeague güçlerini birleştirdi
- Fransız futbolcuya hapis cezası!
- Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maç programı açıklandı
- Andres Iniesta'ya El Clasico'lu jübile!
- Anadolu Efes'te ayrılık: Resmen açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Soba' faciasında annenin ifadesi ortaya çıktı
- Berat Albayrak hakkında yeni iddia
- Özel'den asgari ücret için açık çağrı
- İlk çıktığında Bitcoin'e 100 TL yatırmış olsaydınız!
- O soru kızdırdı, gazeteciyi azarladı!
- Bahçeli'nin azarladığı gazeteci konuştu
- 12 ve 13 yaşında bebek doğuran çocuklar
- İstanbul'dan kaçanlar 5 kente akın etti
- Elektrik sobası faciası: 5 kardeş hayatını kaybetti!
- Ata’nın evinde düş kırıklığı