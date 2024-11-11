Alexander Djiku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Alexander Djiku'nun Gana milli takımı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Alexander Djiku'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2024 - 19:44

Gana Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de forma giyen Alexander Djiku'nun sakatlığı sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Gana Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Djiku'nun Fenerbahçe - Sivasspor maçında dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

Alexander Djiku, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Angola ve Nijer ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

SİVASSPOR MAÇINDA OYUNDAN ÇIKMIŞTI

Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk devresinde Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olan Djiku, maçın son anlarında yerini Rodrigo Becao'ya bırakmıştı.

30 yaşındaki stoper, bu sezon Fenerbahçe'de 15 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1153 dakika sahada kaldı.


Etiketler: #Alexander Djiku #Gana #fenerbahçe #sakatlık

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