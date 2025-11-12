Cumhuriyet Gazetesi Logo
12.11.2025 10:13:00
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım günü maç programı...

12 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 12 Kasım maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 12 Kasım Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar

20:45 B. Münih (K) - Arsenal (K)

20:45 Barcelona (K) - OH Leuven (K)

23:00 At. Madrid (K) - Juventus (K)

23:00 Benfica (K) - Twente (K)

23:00 Man. United (K) - PSG (K)

Avrupa Kupası Kadınlar - Son 16 Turu

20:00 Nordsjaelland (K) - Mura (K)

20:30 Hacken (K) - Inter (K)

20:45 Sparta Prag (K) - Young Boys (K)

21:00 Anderlecht (K) - Wien (K)

21:00 Breidablik (K) - F. Hjorring (K)

21:00 PSV (K) - Frankfurt (K)

21:30 Ajax (K) - Hammarby (K)

22:35 Glasgow C. (K) - Sporting CP (K)

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 3

13:00 Belarus U19 - Yunanistan U19

16:00 Türkiye U19 - Lihtenştayn U19

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 1

21:00 G. Kıbrıs Rum Kesimi U19 - Hollanda U19

21:00 İrlanda U19 - Kazakistan U19

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 2

15:00 Fransa U19 - Faroe Adaları U19

19:00 Bulgaristan U19 - Macaristan U19

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 5

14:00 Karadağ U19 - Slovakya U19

16:00 Ukrayna U19 - Arnavutluk U19

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 6

13:30 Gürcistan U19 - Hırvatistan U19

15:45 Sırbistan U19 - Cebelitarık U19

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 7

12:00 Finlandiya U19 - İzlanda U19

17:00 Romanya U19 - Andorra U19

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 8

13:00 Letonya U19 - İskoçya U19

19:00 İngiltere U19 - Litvanya U19

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 9

13:00 Bosna-Hersek U19 - Polonya U19

17:00 İtalya U19 - Moldova U19

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 10

14:30 Danimarka U19 - San Marino U19

20:30 İsveç U19 - İsviçre U19

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 11

17:00 K. Makedonya U19 - Belçika U19

20:00 Portekiz U19 - Estonya U19

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 13

13:00 Malta U19 - K. İrlanda U19

16:30 Çekya U19 - Azerbaycan U19

