Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Kasım günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 12 Kasım Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar
20:45 B. Münih (K) - Arsenal (K)
20:45 Barcelona (K) - OH Leuven (K)
23:00 At. Madrid (K) - Juventus (K)
23:00 Benfica (K) - Twente (K)
23:00 Man. United (K) - PSG (K)
Avrupa Kupası Kadınlar - Son 16 Turu
20:00 Nordsjaelland (K) - Mura (K)
20:30 Hacken (K) - Inter (K)
20:45 Sparta Prag (K) - Young Boys (K)
21:00 Anderlecht (K) - Wien (K)
21:00 Breidablik (K) - F. Hjorring (K)
21:00 PSV (K) - Frankfurt (K)
21:30 Ajax (K) - Hammarby (K)
22:35 Glasgow C. (K) - Sporting CP (K)
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 3
13:00 Belarus U19 - Yunanistan U19
16:00 Türkiye U19 - Lihtenştayn U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 1
21:00 G. Kıbrıs Rum Kesimi U19 - Hollanda U19
21:00 İrlanda U19 - Kazakistan U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 2
15:00 Fransa U19 - Faroe Adaları U19
19:00 Bulgaristan U19 - Macaristan U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 5
14:00 Karadağ U19 - Slovakya U19
16:00 Ukrayna U19 - Arnavutluk U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 6
13:30 Gürcistan U19 - Hırvatistan U19
15:45 Sırbistan U19 - Cebelitarık U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 7
12:00 Finlandiya U19 - İzlanda U19
17:00 Romanya U19 - Andorra U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 8
13:00 Letonya U19 - İskoçya U19
19:00 İngiltere U19 - Litvanya U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 9
13:00 Bosna-Hersek U19 - Polonya U19
17:00 İtalya U19 - Moldova U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 10
14:30 Danimarka U19 - San Marino U19
20:30 İsveç U19 - İsviçre U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 11
17:00 K. Makedonya U19 - Belçika U19
20:00 Portekiz U19 - Estonya U19
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Eleme Turu - Grup 13
13:00 Malta U19 - K. İrlanda U19
16:30 Çekya U19 - Azerbaycan U19