Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Şubat günü maç programı...

12 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 12 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Şubat günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:52

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 12 Şubat Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu

20:45 Club Brugge - Atalanta

23:00 Celtic - Bayern Münih

23:00 Feyenoord - Milan

23:00 Monaco - Benfica

TFF 1. Lig

14:00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği

14:00 Keçiörengücü - Adanaspor

17:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK

20:00 Amed SK - Bandırmaspor

İngiltere Premier Lig

22:30 Everton - Liverpool

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Doğu Grubu

13:00 Yokohama M. - S. Shenhua

15:00 Buriram Utd - Ulsan Hora

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Son 16 Turu

11:00 Sydney - Bangkok Utd

15:00 Nam Dinh - S. Hiroshima

17:00 Al Wehdat - Al Ahli

19:00 Al Wakrah - Al Taawon

İngiltere Championship

22:45 Bristol City - Stoke City

22:45 Burnley - Hull City

22:45 Plymouth - Millwall

22:45 Sunderland - Luton Town

22:45 Swansea City - S. Wednesday

23:00 Sheffield Utd - Middlesbrough

23:00 West Bromwich - Blackburn


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #Benfica #Bayern Münih #canlı

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