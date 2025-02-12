Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 12 Şubat günü maç programı...
12 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 12 Şubat maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 12 Şubat Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu
20:45 Club Brugge - Atalanta
23:00 Celtic - Bayern Münih
23:00 Feyenoord - Milan
23:00 Monaco - Benfica
TFF 1. Lig
14:00 Erzurumspor FK - Gençlerbirliği
14:00 Keçiörengücü - Adanaspor
17:00 Esenler Erokspor - Iğdır FK
20:00 Amed SK - Bandırmaspor
İngiltere Premier Lig
22:30 Everton - Liverpool
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Doğu Grubu
13:00 Yokohama M. - S. Shenhua
15:00 Buriram Utd - Ulsan Hora
Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Son 16 Turu
11:00 Sydney - Bangkok Utd
15:00 Nam Dinh - S. Hiroshima
17:00 Al Wehdat - Al Ahli
19:00 Al Wakrah - Al Taawon
İngiltere Championship
22:45 Bristol City - Stoke City
22:45 Burnley - Hull City
22:45 Plymouth - Millwall
22:45 Sunderland - Luton Town
22:45 Swansea City - S. Wednesday
23:00 Sheffield Utd - Middlesbrough
23:00 West Bromwich - Blackburn
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