Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Kasım günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 13 Kasım Çarşamba günü maç programı:
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup D
20:00 Azerbaycan - İzlanda (Exxen, S Sport Plus)
22:45 Fransa - Ukrayna (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup F
20:00 Ermenistan - Macaristan (Exxen)
22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup I
20:00 Norveç - Estonya (Exxen)
22:45 Moldova - İtalya (Exxen)
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup K
22:45 İngiltere - Sırbistan (Exxen)
22:45 Andorra - Arnavutluk (Exxen)