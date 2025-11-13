Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Kasım günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Kasım günü maç programı...

13.11.2025 10:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 13 Kasım günü maç programı...

13 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 13 Kasım maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 13 Kasım Çarşamba günü maç programı:

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup D

20:00 Azerbaycan - İzlanda (Exxen, S Sport Plus)

22:45 Fransa - Ukrayna (Exxen)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup F

20:00 Ermenistan - Macaristan (Exxen)

22:45 İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz (Exxen)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup I

20:00 Norveç - Estonya (Exxen)

22:45 Moldova - İtalya (Exxen)

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup K

22:45 İngiltere - Sırbistan (Exxen)

22:45 Andorra - Arnavutluk (Exxen)

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Maç #Program