Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Kasım günü maç programı...

17 Kasım Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 17 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:57

UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 17 Kasım Pazar günü maç programı:

UEFA Uluslar Ligi

17:00 K. Makedonya - Faroe Adaları

17:00 Letonya - Ermenistan

20:00 Finlandiya - Yunanistan

20:00 İngiltere - İrlanda

20:00 Avusturya - Slovenya

20:00 Norveç - Kazakistan

22:45 İsrail - Belçika

22:45 İtalya - Fransa

Kadınlar Süper Ligi

14:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

Türkiye Basketbol Süper Ligi

20:30 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes


Etiketler: #uefa uluslar ligi #Kadınlar Süper Ligi #Basketbol Süper Ligi #canlı

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