Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 17 Kasım günü maç programı...
17 Kasım Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 17 Kasım maç programı...
UEFA Uluslar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 17 Kasım Pazar günü maç programı:
UEFA Uluslar Ligi
17:00 K. Makedonya - Faroe Adaları
17:00 Letonya - Ermenistan
20:00 Finlandiya - Yunanistan
20:00 İngiltere - İrlanda
20:00 Avusturya - Slovenya
20:00 Norveç - Kazakistan
22:45 İsrail - Belçika
22:45 İtalya - Fransa
Kadınlar Süper Ligi
14:00 Fenerbahçe - Beşiktaş
Türkiye Basketbol Süper Ligi
20:30 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
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