Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Eylül günü maç programı...
18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 18 Eylül maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Yeni formattaki ilk haftada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Paris Saint-Germain ise kendi sahasında Girona'yı konuk edecek. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund ise Club Brugge deplasmanına konuk olacak.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 18 Eylül Çarşamba günü maç programı…
18 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları şu şekilde:
19:45 Bologna - Shakhtar D.
19:45 Sparta Prag - Salzburg
22:00 Celtic - S. Bratislava
22:00 Club Brugge - B. Dortmund
22:00 Man. City - Inter
22:00 PSG - Girona
Süper Lig 3. hafta erteleme maçı:
20:00 Samsunspor - Başakşehir
İspanya La Liga
20:00 Real Betis - Getafe
İngiltere Lig Kupası 3. Tur
21:45 Brighton - Wolverhampton
22:00 Coventry - Tottenham
Hollanda Eredivisie
21:00 Ajax - F. Sittard
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