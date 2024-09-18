Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Eylül günü maç programı...

18 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 18 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Eylül günü maç programı...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Yeni formattaki ilk haftada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Paris Saint-Germain ise kendi sahasında Girona'yı konuk edecek. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund ise Club Brugge deplasmanına konuk olacak.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 18 Eylül Çarşamba günü maç programı…

18 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları şu şekilde:

19:45 Bologna - Shakhtar D.

19:45 Sparta Prag - Salzburg

22:00 Celtic - S. Bratislava

22:00 Club Brugge - B. Dortmund

22:00 Man. City - Inter

22:00 PSG - Girona


Süper Lig 3. hafta erteleme maçı:

20:00 Samsunspor - Başakşehir


İspanya La Liga

20:00 Real Betis - Getafe


İngiltere Lig Kupası 3. Tur

21:45 Brighton - Wolverhampton

22:00 Coventry - Tottenham


Hollanda Eredivisie

21:00 Ajax - F. Sittard


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #süper lig #la liga #İngiltere Lig Kupası

İlgili Haberler

Son şampiyon Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puan ile başladı

Son şampiyon Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puan ile başladı
Juventus tarihine geçti: Şampiyonlar Ligi'nde ilk gol Kenan Yıldız'dan!

Juventus tarihine geçti: Şampiyonlar Ligi'nde ilk gol Kenan Yıldız'dan!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor: İşte günün maçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan başlıyor: İşte günün maçları!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler