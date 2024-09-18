Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 18 Eylül günü maç programı...

Yayınlanma: 18.09.2024 - 10:01

Güncelleme: 18.09.2024 - 10:01

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Yeni formattaki ilk haftada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Paris Saint-Germain ise kendi sahasında Girona'yı konuk edecek. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund ise Club Brugge deplasmanına konuk olacak.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 18 Eylül Çarşamba günü maç programı…

18 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları şu şekilde:

19:45 Bologna - Shakhtar D.

19:45 Sparta Prag - Salzburg

22:00 Celtic - S. Bratislava

22:00 Club Brugge - B. Dortmund

22:00 Man. City - Inter

22:00 PSG - Girona





Süper Lig 3. hafta erteleme maçı:

20:00 Samsunspor - Başakşehir





İspanya La Liga

20:00 Real Betis - Getafe





İngiltere Lig Kupası 3. Tur

21:45 Brighton - Wolverhampton

22:00 Coventry - Tottenham





Hollanda Eredivisie

21:00 Ajax - F. Sittard