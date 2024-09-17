Juventus tarihine geçti: Şampiyonlar Ligi'nde ilk gol Kenan Yıldız'dan!

Yayınlanma: 17.09.2024 - 20:22

Güncelleme: 17.09.2024 - 20:55

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun açılış maçında PSV ile karşılaştı.

Maçın 21. dakikasında milli oyuncu Kenan Yıldız çok şık bir golle takımını öne geçirdi. Bu gol, Devler Ligi'nde 2024/2025 sezonunun ilk golü oldu.

Devler Ligi'nde ilk maçına çıkan Kenan Yıldız, aynı zamanda Juventus adına Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu.

Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı gol atan Alessandro Del Piero'ya aitti.