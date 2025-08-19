Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Ağustos günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 19 Ağustos Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-off
22:00 Ferencvaros - Karabağ
22:00 Kızılyıldız - Pafos
22:00 Rangers - Club Brugge
İspanya La Liga
22:00 Real Madrid - Osasuna
Suudi Arabistan Süper Kupa - Yarı Final
15:00 Al Nassr - Al Ittihad
İngiltere Lig Kupası - 1. Tur
21:45 Tranmere - Burton Albion
Yunanistan Kupa - Eleme Turu
17:00 Aigaleo FC - Panargiakos
17:00 Anagennisi K - Kifisia
17:00 Kalamata - Larissa
17:00 Kavala - Panserraikos
17:00 PAS Giannina - Volos NFC