Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Ağustos günü maç programı...

19.08.2025 10:44:00
Cumhuriyet Spor
19 Ağustos Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 19 Ağustos maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 19 Ağustos Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-off

22:00 Ferencvaros - Karabağ

22:00 Kızılyıldız - Pafos

22:00 Rangers - Club Brugge

İspanya La Liga

22:00 Real Madrid - Osasuna

Suudi Arabistan Süper Kupa - Yarı Final

15:00 Al Nassr - Al Ittihad

İngiltere Lig Kupası - 1. Tur

21:45 Tranmere - Burton Albion

Yunanistan Kupa - Eleme Turu

17:00 Aigaleo FC - Panargiakos

17:00 Anagennisi K - Kifisia

17:00 Kalamata - Larissa

17:00 Kavala - Panserraikos

17:00 PAS Giannina - Volos NFC

