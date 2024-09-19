Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Eylül günü maç programı...

19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 19 Eylül maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Eylül günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.09.2024 - 10:18

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Yeni formattaki ilk haftada Arsenal deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Monaco ise kendi sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

Milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ise deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 19 Eylül Perşembe günü maç programı…

19 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları şu şekilde:

19:45 Feyenoord - Bayer Leverkusen

19:45 Kızılyıldız - Benfica

22:00 Atalanta - Arsenal

22:00 Atl. Madrid - RB Leipzig

22:00 Brest - Sturm Graz

22:00 Monaco - Barcelona

 

Süper Lig 3. hafta erteleme maçı

20:00 Trabzonspor - Kayserispor

 

İspanya La Liga

20:00 Leganes - Athletic Bilbao


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #Arsenal #barcelona #Bayer Leverkusen

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