Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Eylül günü maç programı...
19 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 19 Eylül maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Yeni formattaki ilk haftada Arsenal deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Monaco ise kendi sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
Milli oyuncular Kerem Aktürkoğlu ile Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica ise deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 19 Eylül Perşembe günü maç programı…
19 EYLÜL 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları şu şekilde:
19:45 Feyenoord - Bayer Leverkusen
19:45 Kızılyıldız - Benfica
22:00 Atalanta - Arsenal
22:00 Atl. Madrid - RB Leipzig
22:00 Brest - Sturm Graz
22:00 Monaco - Barcelona
Süper Lig 3. hafta erteleme maçı
20:00 Trabzonspor - Kayserispor
İspanya La Liga
20:00 Leganes - Athletic Bilbao
Spor Haberleri
- A Milli Takım'a yeni yıldız!
- Benfica, Kızılyıldız deplasmanında!
- Bayer Leverkusen, Feyenoord deplasmanında!
- Galatasaray'ın konuğu Slavia Prag
- Bugün hangi maçlar var?
- Süper Lig devinden Zalewski hamlesi!
- Şampiyonlar Ligi'nde büyük talihsizlik!
- Trabzonspor'un konuğu Kayserispor
- Celtic kendi sahasında gol oldu yağdı!
- Otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınacak iki bakan belli oldu iddiası!
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Salim Güran ‘siz karışmayın ben hallederim’ dedi mi?
- AKP’li Ensarioğlu’ndan ilk açıklama geldi!
- İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sert eleştiriler!
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- 16 ilin valisi değişti!
- Fark açılıyor, yurttaş erken seçim istiyor!