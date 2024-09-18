Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!

Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Sparta Prag, sahasında Salzburg'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2024 - 21:45

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Sparta Prag, sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi. Sparta Prag, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Sparta Prag'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kaan Kairinen, 42. dakikada Victor Olatunji ve 58. dakikada Victor Olatunji attı.

Bu sonucun ardından Sparta Prag, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Salzburg, ilk hafta puan alamadı.

Sparta Prag, turnuvadaki bir sonraki maçında Stuttgart deplasmanına gidecek. Salzburg, sahasında Brest'i ağırlayacak.


Etiketler: #Sparta Prag #Salzburg #uefa şampiyonlar ligi

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