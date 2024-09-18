Sparta Prag, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı!
Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Sparta Prag, sahasında Salzburg'u 3-0'lık skorla mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Sparta Prag, sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi. Sparta Prag, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sparta Prag'a galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Kaan Kairinen, 42. dakikada Victor Olatunji ve 58. dakikada Victor Olatunji attı.
Bu sonucun ardından Sparta Prag, Devler Ligi'ne 3 puanla başladı. Salzburg, ilk hafta puan alamadı.
Sparta Prag, turnuvadaki bir sonraki maçında Stuttgart deplasmanına gidecek. Salzburg, sahasında Brest'i ağırlayacak.
Etiketler: #Sparta Prag #Salzburg #uefa şampiyonlar ligi
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