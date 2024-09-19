Paulo Gazzaniga Avrupa'da gündem oldu: Şampiyonlar Ligi'nde büyük talihsizlik!

GAZZANİGA ÜZÜNTÜ YAŞADI

Paulo Gazzaniga gol sonrası büyük bir üzüntü yaşarken takım arkadaşlarının Arjantinli eldiveni teselli etmeye çalıştığı görüntüler yayına yansıdı.

Bu arada Gazzaniga'nın kendi kalesine attığı bu gol Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.