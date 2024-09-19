Paulo Gazzaniga Avrupa'da gündem oldu: Şampiyonlar Ligi'nde büyük talihsizlik!
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında kaleci Paulo Gazzaniga'nın kendi kalesine attığı gol ile Girona'yı 1-0 mağlup etti. Paulo Gazzaniga'nın 90. dakikada kendi kalesine attığı gol Avrupa'da gündem oldu.
Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçında PSG, Girona'yı ağırladı. Fransız ekibi maç boyunca üstün olan taraf olsa da galibiyet golü 90. dakikada ilginç bir şekilde geldi.
90. dakikada sol kanatta topla buluşan PSG'nin sol beki Nuno Mendes, rakibini ekarte edip sol çaprazdan ceza sahası içine girdi.
PAULO GAZZANİGA HATA YAPTI
22 yaşındaki futbolcu ceza sahasına girdiği gibi son çizgiye yakın noktadan topu içeri çevirdi.
Kaleci Paulo Gazzaniga üzerine gelen topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak tecrübeli kalecinin bacak arasından ağlara gitti.
GAZZANİGA ÜZÜNTÜ YAŞADI
Paulo Gazzaniga gol sonrası büyük bir üzüntü yaşarken takım arkadaşlarının Arjantinli eldiveni teselli etmeye çalıştığı görüntüler yayına yansıdı.
Bu arada Gazzaniga'nın kendi kalesine attığı bu gol Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çok konuşulan anları arasına girdi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Sosyal medyada viral olan gol uluslararası basında da gündem oldu.
Müsabaka PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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