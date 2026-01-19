Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Ocak günü maç programı...

19.01.2026 10:15:00
Güncellenme:
19 Ocak Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 19 Ocak maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 19 Ocak Pazartesi günü maç programı:

Trendyol Süper Lig

17:00 Konyaspor - Eyüpspor

20:00 Beşiktaş - Kayserispor

20:00 Göztepe - Ç. Rizespor

Trendyol 1. Lig

14:30 Iğdır FK - Sakaryaspor

17:00 İstanbulspor - Keçiörengücü

20:00 Bodrum FK - Sivasspor

İngiltere Premier Lig

23:00 Brighton - Bournemouth

İspanya La Liga

23:00 Elche - Sevilla

İtalya Serie A

20:30 Cremonese - Hellas Verona

22:45 Lazio - Como

Portekiz Premier Lig

23:15 Estrela - Estoril

