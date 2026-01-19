Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 19 Ocak günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 19 Ocak Pazartesi günü maç programı:
Trendyol Süper Lig
17:00 Konyaspor - Eyüpspor
20:00 Beşiktaş - Kayserispor
20:00 Göztepe - Ç. Rizespor
Trendyol 1. Lig
14:30 Iğdır FK - Sakaryaspor
17:00 İstanbulspor - Keçiörengücü
20:00 Bodrum FK - Sivasspor
İngiltere Premier Lig
23:00 Brighton - Bournemouth
İspanya La Liga
23:00 Elche - Sevilla
İtalya Serie A
20:30 Cremonese - Hellas Verona
22:45 Lazio - Como
Portekiz Premier Lig
23:15 Estrela - Estoril