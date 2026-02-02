Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 2 Şubat günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 2 Şubat günü maç programı...

2.02.2026 10:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 2 Şubat günü maç programı...

2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 2 Şubat maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 2 Şubat Pazartesi günü maç programı:

Trendyol Süper Lig

20:00 Kocaelispor - Fenerbahçe

Trendyol 1. Lig

20:00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor

İngiltere Premier Lig

23:00 Sunderland - Burnley

İspanya La Liga

23:00 Mallorca - Sevilla

İtalya Serie A

22:45 Udinese - Roma

Portekiz Premier Lig

21:45 AVS - Braga

23:45 Casa Pia - Porto

Suudi Arabistan Pro Lig

18:15 Al Riyadh - Al Nassr

20:30 Al Akhdoud - Neom

20:30 Al Hilal - Al Ahli

İlgili Konular: #fenerbahçe #süper lig #Kocaelispor

İlgili Haberler

Luciano Spalletti, Mauro Icardi'yi neden istemediğini açıkladı: 'O harika bir forvet ama...'
Luciano Spalletti, Mauro Icardi'yi neden istemediğini açıkladı: 'O harika bir forvet ama...' Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, 4-1 kazandıkları Parma maçının ardından görüşlerini aktardı. Spalletti, Mauro Icardi'nin Juventus'a olası transferini neden veto ettiğini anlattı.
Bask derbisinde puanlar paylaşıldı!
Bask derbisinde puanlar paylaşıldı! Athletic Bilbao, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.
PSG deplasmanda üç puanı 10 kişiyle aldı!
PSG deplasmanda üç puanı 10 kişiyle aldı! Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.