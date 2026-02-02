Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 2 Şubat günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 2 Şubat Pazartesi günü maç programı:
Trendyol Süper Lig
20:00 Kocaelispor - Fenerbahçe
Trendyol 1. Lig
20:00 Esenler Erokspor - Ümraniyespor
İngiltere Premier Lig
23:00 Sunderland - Burnley
İspanya La Liga
23:00 Mallorca - Sevilla
İtalya Serie A
22:45 Udinese - Roma
Portekiz Premier Lig
21:45 AVS - Braga
23:45 Casa Pia - Porto
Suudi Arabistan Pro Lig
18:15 Al Riyadh - Al Nassr
20:30 Al Akhdoud - Neom
20:30 Al Hilal - Al Ahli