Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Temmuz günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 20 Temmuz Pazar günü maç programı:
Hazırlık Maçları Kulüpler
17:00 Trabzonspor - Zob Ahan
20:30 Galatasaray - Admira
22:00 Uniao Leiria - Fenerbahçe
Belçika Süper Kupa - Final
19:30 U.S Gilloise - Club Brugge
Rusya Premier Lig
15:30 Nizhny Nov. - Krasnodar
18:00 Zenit - Rostov
20:30 Akhmat Grozny - Rubin Kazan
Danimarka Süper Lig
15:00 Fredericia - Nordsjaelland
15:00 Vejle - Randers
17:00 Sonderjyske - Aarhus
19:00 Midtjylland - Odense
21:00 Brondby - Silkeborg