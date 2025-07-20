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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Temmuz günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Temmuz günü maç programı...

20.07.2025 10:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 20 Temmuz günü maç programı...

20 Temmuz Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazar günü oynanacak. İşte 20 Temmuz maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 20 Temmuz Pazar günü maç programı:

Hazırlık Maçları Kulüpler

17:00 Trabzonspor - Zob Ahan

20:30 Galatasaray - Admira

22:00 Uniao Leiria - Fenerbahçe

Belçika Süper Kupa - Final

19:30 U.S Gilloise - Club Brugge

Rusya Premier Lig

15:30 Nizhny Nov. - Krasnodar

18:00 Zenit - Rostov

20:30 Akhmat Grozny - Rubin Kazan

Danimarka Süper Lig

15:00 Fredericia - Nordsjaelland

15:00 Vejle - Randers

17:00 Sonderjyske - Aarhus

19:00 Midtjylland - Odense

21:00 Brondby - Silkeborg

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