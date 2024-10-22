Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Ekim günü maç programı...

Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:06

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:06

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın diğer liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 22 Ekim Salı günü maç programı:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

19:45 Milan - Club Brugge

19:45 Monaco - Kızılyıldız

22:00 Arsenal - Shakhtar D.

22:00 Aston Villa - Bologna

22:00 Girona - S. Bratislava

22:00 Juventus - Stuttgart

22:00 PSG - PSV

22:00 Real Madrid - B. Dortmund

22:00 Sturm Graz - Sporting CP

İNGİLTERE CHAMPIONSHIP

21:45 Cardiff - Portsmouth

21:45 Leeds United - Watford

21:45 Oxford Utd- Derby County

21:45 Preston - Norwich

21:45 S. Wednesday - Swansea City

21:45 Stoke City - Bristol City

22:00 QPR - Coventry