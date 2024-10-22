Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Ekim günü maç programı...
22 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 22 Ekim maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın diğer liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 22 Ekim Salı günü maç programı:
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
19:45 Milan - Club Brugge
19:45 Monaco - Kızılyıldız
22:00 Arsenal - Shakhtar D.
22:00 Aston Villa - Bologna
22:00 Girona - S. Bratislava
22:00 Juventus - Stuttgart
22:00 PSG - PSV
22:00 Real Madrid - B. Dortmund
22:00 Sturm Graz - Sporting CP
İNGİLTERE CHAMPIONSHIP
21:45 Cardiff - Portsmouth
21:45 Leeds United - Watford
21:45 Oxford Utd- Derby County
21:45 Preston - Norwich
21:45 S. Wednesday - Swansea City
21:45 Stoke City - Bristol City
22:00 QPR - Coventry
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #İngiltere Championship #canlı
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