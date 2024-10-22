Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Ekim günü maç programı...

22 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 22 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Ekim günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:06

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa'nın diğer liglerinde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 22 Ekim Salı günü maç programı:

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 

19:45 Milan - Club Brugge

19:45 Monaco  - Kızılyıldız

22:00 Arsenal - Shakhtar D.

22:00 Aston Villa - Bologna

22:00 Girona - S. Bratislava

22:00 Juventus - Stuttgart

22:00 PSG - PSV

22:00 Real Madrid - B. Dortmund

22:00 Sturm Graz - Sporting CP

İNGİLTERE CHAMPIONSHIP

21:45 Cardiff - Portsmouth

21:45 Leeds United - Watford

21:45 Oxford Utd- Derby County

21:45 Preston - Norwich

21:45 S. Wednesday - Swansea City

21:45 Stoke City - Bristol City

22:00 QPR - Coventry


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #İngiltere Championship #canlı

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