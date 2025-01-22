Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Ocak Çarşamba günü maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugün kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda temsilcimiz Beşiktaş, kendi sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Ocak Çarşamba günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 12:58

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor.

Temsilcimiz Beşiktaş, saat 18:30'da kendi sahasında İspanyol ekip Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

İşte 22 Ocak Çarşamba günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi

18:30 Beşiktaş - Athletic Bilbao

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 Leipzig - Sporting CP

20:45 Shakhtar D. - Brest

23:00 Arsenal - D. Zagreb

23:00 Celtic - Young Boys

23:00 Feyenoord - Bayern Münih

23:00 Milan - Girona

23:00 PSG - Man. City

23:00 Real Madrid - Salzburg

23:00 Sparta Prag - Inter

İngiltere Championship

22:45 Leeds United - Norwich

22:45 Portsmouth - Stoke City

22:45 S. Wednesday - Bristol City

23:00 Plymouth - Burnley


Etiketler: #beşiktaş #Athletic Bilbao #uefa avrupa ligi #uefa şampiyonlar ligi

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