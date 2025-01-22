Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 22 Ocak Çarşamba günü maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugün kritik karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonunda temsilcimiz Beşiktaş, kendi sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor.
Temsilcimiz Beşiktaş, saat 18:30'da kendi sahasında İspanyol ekip Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
İşte 22 Ocak Çarşamba günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi
18:30 Beşiktaş - Athletic Bilbao
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 Leipzig - Sporting CP
20:45 Shakhtar D. - Brest
23:00 Arsenal - D. Zagreb
23:00 Celtic - Young Boys
23:00 Feyenoord - Bayern Münih
23:00 Milan - Girona
23:00 PSG - Man. City
23:00 Real Madrid - Salzburg
23:00 Sparta Prag - Inter
İngiltere Championship
22:45 Leeds United - Norwich
22:45 Portsmouth - Stoke City
22:45 S. Wednesday - Bristol City
23:00 Plymouth - Burnley
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