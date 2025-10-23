Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 23 Ekim Perşembe günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi - Lig Aşaması
17:30 Feyenoord - Panathinaikos
19:45 Fenerbahçe - Stuttgart
19:45 Braga - Kızılyıldız
19:45 Brann - Rangers
19:45 FCSB - Bologna
19:45 Genk - Real Betis
19:45 Go Ahead - Aston Villa
19:45 Lyon - Basel
19:45 Salzburg - Ferencvaros
22:00 Celta Vigo - Nice
22:00 Celtic - Sturm Graz
22:00 Freiburg - Utrecht
22:00 Lille - PAOK
22:00 M. Tel Aviv - Midtjylland
22:00 Malmö - D. Zagreb
22:00 Not. Forest - Porto
22:00 Roma - Viktoria Plzen
22:00 Young Boys - Ludogorets
UEFA Konferans Ligi - Lig Aşaması
19:45 AEK - Aberdeen
19:45 AZ Alkmaar - S. Bratislava
19:45 Breidablik - Kuopion
19:45 Drita - Omonia
19:45 FK Shkendija - Shelbourne
19:45 Hacken - Rayo Vallecano
19:45 Rapid Wien - Fiorentina
19:45 Rijeka - Sparta Prag
19:45 Shakhtar - Legia Varşova
19:45 Strasbourg - J. Bialystok
22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev
22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca
22:00 Hamrun - Lausanne
22:00 Lincoln Red - Lech Poznan
22:00 Mainz - Zrinjski
22:00 Shamrock R. - NK Celje
22:00 Sigma Olomouc - Rakow C.
22:00 Univ. Craiova - Noah
Suudi Arabistan Pro Lig
17:55 Al Riyadh - Al Kholood
18:00 Al Fayha - Al Taawon
21:00 Najma- Al Ahli