Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ekim günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ekim günü maç programı...

23.10.2025 11:10:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Ekim günü maç programı...

23 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 23 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 23 Ekim Perşembe günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi - Lig Aşaması

17:30 Feyenoord - Panathinaikos

19:45 Fenerbahçe - Stuttgart

19:45 Braga - Kızılyıldız

19:45 Brann - Rangers

19:45 FCSB - Bologna

19:45 Genk - Real Betis

19:45 Go Ahead - Aston Villa

19:45 Lyon - Basel

19:45 Salzburg - Ferencvaros

22:00 Celta Vigo - Nice

22:00 Celtic - Sturm Graz

22:00 Freiburg - Utrecht

22:00 Lille - PAOK

22:00 M. Tel Aviv - Midtjylland

22:00 Malmö - D. Zagreb

22:00 Not. Forest - Porto

22:00 Roma - Viktoria Plzen

22:00 Young Boys - Ludogorets

UEFA Konferans Ligi - Lig Aşaması

19:45 AEK - Aberdeen

19:45 AZ Alkmaar - S. Bratislava

19:45 Breidablik - Kuopion

19:45 Drita - Omonia

19:45 FK Shkendija - Shelbourne

19:45 Hacken - Rayo Vallecano

19:45 Rapid Wien - Fiorentina

19:45 Rijeka - Sparta Prag

19:45 Shakhtar - Legia Varşova

19:45 Strasbourg - J. Bialystok

22:00 Samsunspor - Dinamo Kiev

22:00 Crystal Palace - AEK Larnaca

22:00 Hamrun - Lausanne

22:00 Lincoln Red - Lech Poznan

22:00 Mainz - Zrinjski

22:00 Shamrock R. - NK Celje

22:00 Sigma Olomouc - Rakow C.

22:00 Univ. Craiova - Noah

Suudi Arabistan Pro Lig

17:55 Al Riyadh - Al Kholood

18:00 Al Fayha - Al Taawon

21:00 Najma- Al Ahli

İlgili Konular: #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #samsunspor

İlgili Haberler

Fenerbahçe Opet'ten Olympiakos'a 21 sayı fark!
Fenerbahçe Opet'ten Olympiakos'a 21 sayı fark! Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 94-73 mağlup etti.
Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'a set vermeden kazandı!
Fenerbahçe Medicana, Zerenspor'a set vermeden kazandı! Vodafone Sultanlar Ligi 3. haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Zerenspor'u 3-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde bugün Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlıyor
Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde bugün Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlıyor UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, sakat ve kadro dışı oyuncularıyla saat 19.45’te Stuttgart’ı ağırlayacak. Teknik Direktör Tedesco, taraftar desteğiyle iyi bir sonuç beklediğini söyledi.