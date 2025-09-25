Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Eylül günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 25 Eylül Perşembe günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi - Lig Aşaması
19:45 Go Ahead - FCSB
19:45 Lille - Brann
22:00 Aston Villa - Bologna
22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen
22:00 Rangers - Genk
22:00 Salzburg - Porto
22:00 Stuttgart - Celta Vigo
22:00 Utrecht - Lyon
22:00 Young Boys - Panathinaikos
TFF 1. Lig
17:00 Sivasspor - Adana Demirspor
20:00 Amed SK - Sarıyer
20:00 Pendikspor - Sakaryaspor
İspanya La Liga
20:30 Osasuna - Elche
22:30 Real Oviedo - Barcelona
İtalya Kupası - 2. Tur
19:30 Genoa - Empoli
22:00 Torino - Pisa
Suudi Arabistan Pro Lig
18:10 Al Khaleej - Al Taawon
18:25 Al Shabab - Al Kholood
21:00 Al Hilal - Al Akhdoud