Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Eylül günü maç programı...

25.09.2025 09:56:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
25 Eylül Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 25 Eylül maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 25 Eylül Perşembe günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi - Lig Aşaması

19:45 Go Ahead - FCSB

19:45 Lille - Brann

22:00 Aston Villa - Bologna

22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen

22:00 Rangers - Genk

22:00 Salzburg - Porto

22:00 Stuttgart - Celta Vigo

22:00 Utrecht - Lyon

22:00 Young Boys - Panathinaikos

TFF 1. Lig

17:00 Sivasspor - Adana Demirspor

20:00 Amed SK - Sarıyer

20:00 Pendikspor - Sakaryaspor

İspanya La Liga

20:30 Osasuna - Elche

22:30 Real Oviedo - Barcelona

İtalya Kupası - 2. Tur

19:30 Genoa - Empoli

22:00 Torino - Pisa

Suudi Arabistan Pro Lig

18:10 Al Khaleej - Al Taawon

18:25 Al Shabab - Al Kholood

21:00 Al Hilal - Al Akhdoud

