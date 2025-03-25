Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Mart günü maç programı...
25 Mart Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 25 Mart maç programı...
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 25 Mart Salı günü maç programı:
UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Elite Tur - Grup 7
22:00 Türkiye U19 - Galler U19
Avrupa U20 Elit Lig
18:30 Romanya U20 - Türkiye U20
Dünya U21 Hazırlık Maçları Ülkeler
20:30 Türkiye U21 - Belarus U21
Avrupa UEFA U17 Şampiyonası Elemeler - 2. Tur - Lig A - Grup 5
20:30 İsveç U17 - Türkiye U17
Avrupa DK Elemeler - Grup I
20:00 Moldova - Estonya
22:45 İsrail - Norveç
Avrupa DK Elemeler - Grup J
22:45 K. Makedonya - Galler
22:45 Lihtenştayn - Kazakistan
Avrupa DK Elemeler - Grup L
22:45 Cebelitarık - Çekya
22:45 Karadağ - Faroe Adaları
Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup A
16:45 Kırgızistan - Katar
19:00 İran - Özbekistan
21:15 Kuzey Kore - BAE
Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup B
14:00 Güney Kore - Ürdün
21:15 Filistin - Irak
21:15 Kuveyt - Umman
Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup C
13:35 Japonya - S. Arabistan
14:00 Çin - Avustralya
16:45 Endonezya - Bahreyn
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