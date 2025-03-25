Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Mart günü maç programı...

25 Mart Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 25 Mart maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 25 Mart günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 10:28

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 25 Mart Salı günü maç programı:

UEFA U19 Şampiyonası Elemeleri - Elite Tur - Grup 7

22:00 Türkiye U19 - Galler U19

Avrupa U20 Elit Lig

18:30 Romanya U20 - Türkiye U20

Dünya U21 Hazırlık Maçları Ülkeler

20:30 Türkiye U21 - Belarus U21

Avrupa UEFA U17 Şampiyonası Elemeler - 2. Tur - Lig A - Grup 5

20:30 İsveç U17 - Türkiye U17

Avrupa DK Elemeler - Grup I

20:00 Moldova - Estonya

22:45 İsrail - Norveç

Avrupa DK Elemeler - Grup J

22:45 K. Makedonya - Galler

22:45 Lihtenştayn - Kazakistan

Avrupa DK Elemeler - Grup L

22:45 Cebelitarık - Çekya

22:45 Karadağ - Faroe Adaları

Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup A

16:45 Kırgızistan - Katar

19:00 İran - Özbekistan

21:15 Kuzey Kore - BAE

Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup B

14:00 Güney Kore - Ürdün

21:15 Filistin - Irak

21:15 Kuveyt - Umman

Asya DK Elemeler - 3. Tur - Grup C

13:35 Japonya - S. Arabistan

14:00 Çin - Avustralya

16:45 Endonezya - Bahreyn


Etiketler: #2026 FIFA Dünya Kupası #Fikstür

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