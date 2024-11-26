Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Kasım günü maç programı...

26 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 26 Kasım maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Kasım günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:42

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte 26 Kasım Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi

20:45 S. Bratislava - Milan

20:45 Sparta Prag - Atl. Madrid

23:00 B. Leverkusen - Salzburg

23:00 Barcelona - Brest

23:00 Bayern Münih - PSG

23:00 Inter - Leipzig

23:00 Man. City - Feyenoord

23:00 Sporting CP - Arsenal

23:00 Young Boys - Atalanta

İngiltere Championship

22:45 Burnley - Coventry

22:45 Hull City - S. Wednesday

22:45 Norwich - Plymouth

22:45 Sheffield Utd - Oxford Utd

22:45 Stoke City - Preston

22:45 Watford - Bristol City

23:00 Sunderland - West Bromwich


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #Arsenal #Bayern Münih

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