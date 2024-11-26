Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Kasım günü maç programı...
26 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 26 Kasım maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 26 Kasım Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi
20:45 S. Bratislava - Milan
20:45 Sparta Prag - Atl. Madrid
23:00 B. Leverkusen - Salzburg
23:00 Barcelona - Brest
23:00 Bayern Münih - PSG
23:00 Inter - Leipzig
23:00 Man. City - Feyenoord
23:00 Sporting CP - Arsenal
23:00 Young Boys - Atalanta
İngiltere Championship
22:45 Burnley - Coventry
22:45 Hull City - S. Wednesday
22:45 Norwich - Plymouth
22:45 Sheffield Utd - Oxford Utd
22:45 Stoke City - Preston
22:45 Watford - Bristol City
23:00 Sunderland - West Bromwich
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #Arsenal #Bayern Münih
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