Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 26 Mart günü maç programı...
26 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. TFF 2. ve 3. Lig'de heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 26 Mart maç programı...
TFF 2. ve 3. Lig'de birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 26 Mart Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar - Çeyrek Final
20:45 Lyon (K) - B. Münih (K)
23:00 Arsenal (K) - Real Madrid (K)
TFF 2. Lig - Kırmızı Grup
14:00 Ankara Demir - 68 Aksaray
14:00 Beyoğlu Y. Çarşı - Karaman FK
14:00 Bucaspor 1928 - Nazilli Spor
14:00 Diyarbekirspor - Elazığspor
14:00 Erbaaspor - Arnavutköy Bld.
14:00 Giresunspor - Yeni Mersin İY
14:00 Karacabey Bld - Bld. Derincespor
14:00 Serik Bld - Vanspor FK
14:00 Somaspor - Menemen FK
TFF 2. Lig - Beyaz Grup
14:00 Adana 01 FK - 1461 Trabzon FK
14:00 Altınordu - Karaköprü Bld.
14:00 İnegölspor - Fethiyespor
14:00 İskenderunspor - 24 Erzincanspor
14:00 Isparta 32 - Kastamonuspor
14:00 Kepezspor A.Ş - Beykoz A.Ş.
14:00 Kırklarelispor - Sincan Bld Ankaraspor
14:00 Sarıyer - Altay
TFF 3. Lig - Grup 1
14:00 23 Elazığ FK - Bld. Kütahyaspor
14:00 Bornova 1877 - K. Maraşspor
14:00 Düzcespor - Muş Spor
14:00 Hopaspor - Silifke Bld
14:00 K. Bulvarspor - Bursaspor
14:00 Karşıyaka - Anadolu Üniv.
14:00 Kuşadasıspor - Kırşehir FSK
14:00 Tokat Bld. Plevne - E. Velimeşe
TFF 3. Lig - Grup 2
14:00 Amasyaspor FK - Türk Metal 1963
14:00 Balıkesirspor İshaklıspor
14:00 Çayelispor - İnegöl Kafkas
14:00 Etimesgut Spor - Nevşehir Bld
14:00 Mazıdağı Fosfat - Kelkit Hürriyet
14:00 Muğlaspor - Fatsa Bld
14:00 Silivrispor - Uşakspor A.Ş.
TFF 3. Lig - Grup 3
14:00 1923 M. K. Paşa - Efeler 09
14:00 52 Orduspor FK - Aliağa FAŞ
14:00 Ayvalıkgücü Bld - K.Ç Sinopspor
14:00 Bayburt ÖİS - Viranşehir Bld
14:00 Çorluspor 1947 Çankaya SK
14:00 Karabük İ.Y. - Alanya 1221 FSK
14:00 Osmaniyespor FK - Pazarspor
14:00 Yozgat Bl Bozok - 1922 Konyaspor
TFF 3. Lig - Grup 4
14:00 7 Eylül Turgutlu - Denizlispor
14:00 Edirnespor Erciyes 38 FSK
14:00 K. Maraş İstiklal - İzmir Çoruhlu
14:00 Kırıkkale FK - Niğde Bld
14:00 Kolibri Ağrı 1970 - Bursa Nilüfer FK
14:00 Sebat Gençlikspor - Mardin 1969
14:00 Tepecikspor - Polatlı 1926
14:00 Zonguldakspor FK - Orduspor 1967
Spor Haberleri
- Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- Anadolu Efes'in konuğu Baskonia
- U19 Milli takımı deplasmanda Galler'e mağlup!
- U17 Milli Takımı B Ligi'ne düştü!
- Norveç deplasmanda İsrail'i devirdi: 2'de 2 yaptı!
- Arjantin'den farklı galibiyet: Brezilya bir ilki yaşadı!
- Fenerbahçe Beko'dan geri dönüş ve play-off!
- U21 Milli Takımı, Belarus'a kaybetti!
- Bahçeşehir'den final için ilk adım!
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- Özel, güncel boykot listesini duyurdu
- 'Ben sana ne lakap takayım?'
- Türkiye nereye gidiyor? İki ülkeyi örnek verdi...
- Erdoğan'dan '1 saatliğine' sokağa çıkma izni istedi
- Üniversite öğrencileri Şişli Belediyesi'ne yürüdü
- Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'
- 'Bahçeli entübe edildi' dedi, MHP'den sert yanıt geldi
- Kayyum Kent Lokantalarını kapattı mı?
- Başsavcılıktan Emniyet'e 'İmamoğlu' talimatı!