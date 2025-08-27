Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Ağustos günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 27 Ağustos Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-off
19:45 Karabağ - Ferencvaros
22:00 Benfica - Fenerbahçe
22:00 Club Brugge - Rangers
22:00 Kopenhag - Basel
UEFA Avrupa Ligi - Play-off
19:30 AEK Larnaca - Brann
UEFA Avrupa Konferans Ligi - Play-off
19:45 Riga - Sparta Prag
İspanya La Liga
22:00 Celta Vigo - Real Betis
Almanya Kupa - 1. Tur
21:45 W. Wiesbaden - Bayern Münih
İngiltere Lig Kupası - 2. Tur
21:45 Everton - Mansfield
21:45 Fulham - Bristol City
21:45 Oxford Utd - Brighton
22:00 Grimsby - Man. United