27.08.2025 10:04:00
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Ağustos günü maç programı...

27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 27 Ağustos maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 27 Ağustos Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Play-off

19:45 Karabağ - Ferencvaros

22:00 Benfica - Fenerbahçe

22:00 Club Brugge - Rangers

22:00 Kopenhag - Basel

UEFA Avrupa Ligi - Play-off

19:30 AEK Larnaca - Brann

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Play-off

19:45 Riga - Sparta Prag

İspanya La Liga

22:00 Celta Vigo - Real Betis

Almanya Kupa - 1. Tur

21:45 W. Wiesbaden - Bayern Münih

İngiltere Lig Kupası - 2. Tur

21:45 Everton - Mansfield

21:45 Fulham - Bristol City

21:45 Oxford Utd - Brighton

22:00 Grimsby - Man. United

