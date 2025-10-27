Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 27 Ekim Pazartesi günü maç programı:
Trendyol Süper Lig
20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
20:00 Samsunspor - Ç. Rizespor
İspanya La Liga
23:00 Real Betis - Atl. Madrid
Portekiz Premier Lig
23:15 Moreirense - Porto
Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 16 Turu
17:35 Al Fateh - Al Riyadh
17:35 Al Khaleej - Al Taawon
18:00 Al Kholood - Najma
21:00 Al Batin - Al Ahli
Avustralya A Lig
11:00 Macarthur - Adelaide Utd
Danimarka Süper Lig
21:00 Odense - Brondby
İsveç Allsvenskan
21:00 Brommapojkarna - GAIS
21:10 Malmö - Hammarby
Finlandiya Veikkausliiga - Şampiyona Grubu
19:00 SJK Seinöjoen - Kuopion
Polonya Ekstraklasa
21:00 Radomiak - Wisla Plock
Rusya Premier Lig
19:30 Akhmat Grozny - Sochi