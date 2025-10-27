Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Ekim günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.10.2025 10:19:00
Cumhuriyet Spor
27 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 27 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 27 Ekim Pazartesi günü maç programı:

Trendyol Süper Lig

20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

20:00 Samsunspor - Ç. Rizespor

İspanya La Liga

23:00 Real Betis - Atl. Madrid

Portekiz Premier Lig

23:15 Moreirense - Porto

Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 16 Turu

17:35 Al Fateh - Al Riyadh

17:35 Al Khaleej - Al Taawon

18:00 Al Kholood - Najma

21:00 Al Batin - Al Ahli

Avustralya A Lig

11:00 Macarthur - Adelaide Utd

Danimarka Süper Lig

21:00 Odense - Brondby

İsveç Allsvenskan

21:00 Brommapojkarna - GAIS

21:10 Malmö - Hammarby

Finlandiya Veikkausliiga - Şampiyona Grubu

19:00 SJK Seinöjoen - Kuopion

Polonya Ekstraklasa

21:00 Radomiak - Wisla Plock

Rusya Premier Lig

19:30 Akhmat Grozny - Sochi

