Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Kasım günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 27 Kasım Perşembe günü maç programı:
UEFA Avrupa Ligi - Lig Aşaması
20:45 Fenerbahçe - Ferençvaroş
20:45 Aston Villa - Young Boys
20:45 Feyenoord - Celtic
20:45 Lille - D. Zagreb
20:45 Ludogorets - Celta Vigo
20:45 PAOK - Brann
20:45 Porto - Nice
20:45 Roma - Midtjylland
20:45 Viktoria Plzen - Freiburg
23:00 Bologna - Salzburg
23:00 Genk - Basel
23:00 Go Ahead - Stuttgart
23:00 Kızılyıldız - FCSB
23:00 M. Tel Aviv - Lyon
23:00 Not. Forest - Malmö
23:00 Panathinaikos - Sturm Graz
23:00 Rangers - Braga
23:00 Real Betis - Utrecht
UEFA Avrupa Konferans Ligi - Lig Aşaması
20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne
20:45 Hamrun - Lincoln Red
20:45 Lech Poznan - Lausanne
20:45 Omonia - Dinamo Kiev
20:45 Rakow C. - Rapid Wien
20:45 S. Bratislava - Rayo Vallecano
20:45 Sigma Olomouc - NK Celje
20:45 Univ. Craiova - Mainz
20:45 Zrinjski - Hacken
23:00 Breidablik - Samsunspor
23:00 Aberdeen - Noah
23:00 Drita - FK Shkendija
23:00 Fiorentina - AEK
23:00 J. Bialystok - Kuopion
23:00 Legia Varşova - Sparta Prag
23:00 Rijeka - AEK Larnaca
23:00 Shamrock R. - Shakhtar
23:00 Strasbourg - Crystal Palace
Dünya U17 Dünya Kupası - Final
19:00 Portekiz U17 - Avusturya U17
Dünya U17 Dünya Kupası - Üçüncülük Maçı
15:30 Brezilya U17 - İtalya U17