Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 27 Kasım günü maç programı...

27.11.2025 11:15:00
Cumhuriyet Spor
27 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 27 Kasım maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 27 Kasım Perşembe günü maç programı:

UEFA Avrupa Ligi - Lig Aşaması

20:45 Fenerbahçe - Ferençvaroş

20:45 Aston Villa - Young Boys

20:45 Feyenoord - Celtic

20:45 Lille - D. Zagreb

20:45 Ludogorets - Celta Vigo

20:45 PAOK - Brann

20:45 Porto - Nice

20:45 Roma - Midtjylland

20:45 Viktoria Plzen - Freiburg

23:00 Bologna - Salzburg

23:00 Genk - Basel

23:00 Go Ahead - Stuttgart

23:00 Kızılyıldız - FCSB

23:00 M. Tel Aviv - Lyon

23:00 Not. Forest - Malmö

23:00 Panathinaikos - Sturm Graz

23:00 Rangers - Braga

23:00 Real Betis - Utrecht

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Lig Aşaması

 

20:45 AZ Alkmaar - Shelbourne

20:45 Hamrun - Lincoln Red

20:45 Lech Poznan - Lausanne

20:45 Omonia - Dinamo Kiev

20:45 Rakow C. - Rapid Wien

20:45 S. Bratislava - Rayo Vallecano

20:45 Sigma Olomouc - NK Celje

20:45 Univ. Craiova - Mainz

20:45 Zrinjski - Hacken

23:00 Breidablik - Samsunspor

23:00 Aberdeen - Noah

23:00 Drita - FK Shkendija

23:00 Fiorentina - AEK

23:00 J. Bialystok - Kuopion

23:00 Legia Varşova - Sparta Prag

23:00 Rijeka - AEK Larnaca

23:00 Shamrock R. - Shakhtar

23:00 Strasbourg - Crystal Palace

Dünya U17 Dünya Kupası - Final

19:00 Portekiz U17 - Avusturya U17

Dünya U17 Dünya Kupası - Üçüncülük Maçı

15:30 Brezilya U17 - İtalya U17

