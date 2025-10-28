Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Ekim günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.10.2025 10:15:00
28 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 28 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 28 Ekim Salı günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur

13:00 Kepezspor A.Ş - Sivasspor

13:30 Aliağa FK - Serik Spor

13:30 Dersimspor - Fethiyespor

13:30 Fatsa Bld. - Vanspor FK

13:30 K. Maraşspor - Ümraniyespor

15:30 52 Orduspor FK - Sarıyer

18:00 Sakaryaspor - İnegölspor

20:30 Kayserispor - Niğde Bld.

İtalya Serie A

20:30 Lecce - Napoli

22:45 Atalanta - Milan

İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu

22:45 Grimsby- Brentford

22:45 Wycombe - Fulham

23:00 Wrexham - Cardiff

Almanya Kupa - 2. Tur

20:30 E. Frankfurt - B. Dortmund

20:30 Heidenheim - Hamburg

20:30 Hertha Berlin - Elversberg

20:30 Wolfsburg - Holstein Kiel

22:45 Augsburg - Bochum

22:45 E. Cottbus - Leipzig

22:45 M'gladbach - Karlsruher

22:45 St. Pauli - Hoffenheim

Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final

23:15 Sporting CP - Alverca

Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 16 Turu

17:35 Al-Qadsiah - Al Hazem

17:50 Al Shabab - Zulfi

18:10 Al Akhdoud - Al Hilal

21:00 Al Nassr - Al Ittihad

İspanya Kral Kupası - 1. Tur

21:00 Constancia - Girona

21:00 Ourense - Real Oviedo

21:00 Tordesillas - Burgos

21:30 UCAM - Cadiz

21:30 UD Logrones - R. Santander

21:30 UP Langreo - Racing Ferrol

22:00 CD Tropezon - Leonesa

22:00 Guadalajara - Cacereno

22:00 Inter de Valdemoro - Getafe

22:00 Maracena - Valencia

22:00 Rayo Majadah - Talavera

22:00 Roda - Granada

22:00 San Fernando - Albacete

22:30 RSD Alcala  Tenerife

22:30 Utebo - Huesca

23:00 Extremadura 24 - Las Palmas

23:00 Negreira - R. Sociedad

23:00 Toledo - Sevilla

