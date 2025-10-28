Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 28 Ekim Salı günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur
13:00 Kepezspor A.Ş - Sivasspor
13:30 Aliağa FK - Serik Spor
13:30 Dersimspor - Fethiyespor
13:30 Fatsa Bld. - Vanspor FK
13:30 K. Maraşspor - Ümraniyespor
15:30 52 Orduspor FK - Sarıyer
18:00 Sakaryaspor - İnegölspor
20:30 Kayserispor - Niğde Bld.
İtalya Serie A
20:30 Lecce - Napoli
22:45 Atalanta - Milan
İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu
22:45 Grimsby- Brentford
22:45 Wycombe - Fulham
23:00 Wrexham - Cardiff
Almanya Kupa - 2. Tur
20:30 E. Frankfurt - B. Dortmund
20:30 Heidenheim - Hamburg
20:30 Hertha Berlin - Elversberg
20:30 Wolfsburg - Holstein Kiel
22:45 Augsburg - Bochum
22:45 E. Cottbus - Leipzig
22:45 M'gladbach - Karlsruher
22:45 St. Pauli - Hoffenheim
Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final
23:15 Sporting CP - Alverca
Suudi Arabistan Kral Kupası - Son 16 Turu
17:35 Al-Qadsiah - Al Hazem
17:50 Al Shabab - Zulfi
18:10 Al Akhdoud - Al Hilal
21:00 Al Nassr - Al Ittihad
İspanya Kral Kupası - 1. Tur
21:00 Constancia - Girona
21:00 Ourense - Real Oviedo
21:00 Tordesillas - Burgos
21:30 UCAM - Cadiz
21:30 UD Logrones - R. Santander
21:30 UP Langreo - Racing Ferrol
22:00 CD Tropezon - Leonesa
22:00 Guadalajara - Cacereno
22:00 Inter de Valdemoro - Getafe
22:00 Maracena - Valencia
22:00 Rayo Majadah - Talavera
22:00 Roda - Granada
22:00 San Fernando - Albacete
22:30 RSD Alcala Tenerife
22:30 Utebo - Huesca
23:00 Extremadura 24 - Las Palmas
23:00 Negreira - R. Sociedad
23:00 Toledo - Sevilla