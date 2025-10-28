Atletico Madrid ilk yarıda fişi çekti!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.10.2025 09:47:00
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Betis'i 2-0 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Real Betis'e konuk oldu.

Estadio de La Cartuja'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid, 2-0 kazandı.

GOLLERİ İLK YARIDA BULDU

Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Giuliano Simeone ve 45+1. dakikada Alex Baena kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki puanını 19'a yükseltti ve 4. sırada konumlandı. Real Betis ise ligde 5 maç aranın ardından mağlup oldu ve 16 puanla 6. sırada haftayı kapattı.

Ligde gelecek hafta Atletico Madrid, Sevilla'yı konuk edecek. Real Betis, Mallorca'yı konuk edecek.

İlgili Konular: #la liga #atletico madrid #real betis

