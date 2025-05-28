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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Mayıs günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Mayıs günü maç programı...

28.05.2025 10:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Mayıs günü maç programı...

28 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 28 Mayıs maç programı...

Avrupa ve Dünya'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 28 Mayıs Çarşamba günü maç programı:

UEFA Avrupa Konferans Ligi - Final

22:00 Real Betis - Chelsea


Çekya Czech Liga Play-off - Finaller

19:00 FK Pardubice - MFK Chrudim

19:00 MFK Vyskov - Dukla Prag

Norveç Eliteserien

20:00 Fredrikstad  Rosenborg

22:00 Bodo/Glimt - Viking

Japonya J1 Lig

13:30 Urawa Red - Cerezo Osaka

Güney Kore K-Lig

13:30 Gangwon - Anyang

13:30 Gimcheon S - FC Seoul

13:30 Gwangju - Ulsan Hora

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