Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 28 Mayıs günü maç programı...

Avrupa ve Dünya'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 28 Mayıs Çarşamba günü maç programı:
UEFA Avrupa Konferans Ligi - Final
22:00 Real Betis - Chelsea
Çekya Czech Liga Play-off - Finaller
19:00 FK Pardubice - MFK Chrudim
19:00 MFK Vyskov - Dukla Prag
Norveç Eliteserien
20:00 Fredrikstad Rosenborg
22:00 Bodo/Glimt - Viking
Japonya J1 Lig
13:30 Urawa Red - Cerezo Osaka
Güney Kore K-Lig
13:30 Gangwon - Anyang
13:30 Gimcheon S - FC Seoul
13:30 Gwangju - Ulsan Hora