Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Ekim günü maç programı...

29.10.2025 10:02:00
29 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 29 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 29 Ekim Çarşamba günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur

12:00 Isparta 32 Spor - Beyoğlu Y.Çarşı

13:00 Kahta 02 Spor - Kasımpaşa

13:30 Beykoz A.Ş. - Yalova FK

13:30 Çankaya SK - 1461 Trabzon FK

13:30 Erciyes 38 FSK - Keçiörengücü

13:30 Karacabey Bld - Yeşilyurtspor

13:30 Muş Spor - Menemen FK

13:30 Silifke Bld. - Amed SK

15:00 Bursa Yıldırım - Alanyaspor

15:30 Çorum FK - Kütahyaspor

15:30 Orduspor 1967 - Erbaaspor

15:30 Pendikspor - Çorluspor 1947

18:00 Manisa FK - Muğlaspor

20:30 Antalyaspor - Bursaspor

Almanya Kupası - 2. Tur

20:00 Greuther Fürth - Kaiserslautern

20:00 Illertissen - Magdeburg

20:00 Mainz - Stuttgart

20:00 Paderborn - B. Leverkusen

22:45 Darmstadt 98 - Schalke 04

22:45 F. Düsseldorf - Freiburg

22:45 Köln - Bayern Münih

22:45 Union Berlin - A. Bielefeld

İtalya Serie A

20:30 Como - Hellas Verona

20:30 Juventus - Udinese

20:30 Roma - Parma

22:45 Bologna - Torino

22:45 Genoa - Cremonese

22:45 Inter - Fiorentina

Fransa Ligue 1

21:00 Le Havre - Brest

21:00 Lorient - PSG

21:00 Metz - Lens

21:00 Nice - Lille

23:05 Marsilya - Angers

23:05 Nantes - Monaco

23:05 Paris FC - Lyon

23:05 Strasbourg - AJ Auxerre

23:05 Toulouse - Rennes

İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu

22:45 Arsenal - Brighton

22:45 Liverpool - Crystal Palace

22:45 Swansea City - Man. City

22:45 Wolverhampton - Chelsea

23:00 Newcastle - Tottenham

Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final

22:15 Braga - Santa Clara

23:45 Benfica - Tondela

