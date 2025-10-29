Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 29 Ekim Çarşamba günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur
12:00 Isparta 32 Spor - Beyoğlu Y.Çarşı
13:00 Kahta 02 Spor - Kasımpaşa
13:30 Beykoz A.Ş. - Yalova FK
13:30 Çankaya SK - 1461 Trabzon FK
13:30 Erciyes 38 FSK - Keçiörengücü
13:30 Karacabey Bld - Yeşilyurtspor
13:30 Muş Spor - Menemen FK
13:30 Silifke Bld. - Amed SK
15:00 Bursa Yıldırım - Alanyaspor
15:30 Çorum FK - Kütahyaspor
15:30 Orduspor 1967 - Erbaaspor
15:30 Pendikspor - Çorluspor 1947
18:00 Manisa FK - Muğlaspor
20:30 Antalyaspor - Bursaspor
Almanya Kupası - 2. Tur
20:00 Greuther Fürth - Kaiserslautern
20:00 Illertissen - Magdeburg
20:00 Mainz - Stuttgart
20:00 Paderborn - B. Leverkusen
22:45 Darmstadt 98 - Schalke 04
22:45 F. Düsseldorf - Freiburg
22:45 Köln - Bayern Münih
22:45 Union Berlin - A. Bielefeld
İtalya Serie A
20:30 Como - Hellas Verona
20:30 Juventus - Udinese
20:30 Roma - Parma
22:45 Bologna - Torino
22:45 Genoa - Cremonese
22:45 Inter - Fiorentina
Fransa Ligue 1
21:00 Le Havre - Brest
21:00 Lorient - PSG
21:00 Metz - Lens
21:00 Nice - Lille
23:05 Marsilya - Angers
23:05 Nantes - Monaco
23:05 Paris FC - Lyon
23:05 Strasbourg - AJ Auxerre
23:05 Toulouse - Rennes
İngiltere Lig Kupası - Son 16 Turu
22:45 Arsenal - Brighton
22:45 Liverpool - Crystal Palace
22:45 Swansea City - Man. City
22:45 Wolverhampton - Chelsea
23:00 Newcastle - Tottenham
Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final
22:15 Braga - Santa Clara
23:45 Benfica - Tondela