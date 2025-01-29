Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Ocak günü maç programı...

29 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 29 Ocak maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Ocak günü maç programı...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:25

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 29 Ocak Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi

23:00 Aston Villa - Celtic

23:00 B. Dortmund - Shakhtar D.

23:00 B. Leverkusen - Sparta Prag

23:00 Barcelona - Atalanta

23:00 Bayern Münih - S. Bratislava

23:00 Brest - Real Madrid

23:00 D. Zagreb - Milan

23:00 Girona - Arsenal

23:00 Inter - Monaco

23:00 Juventus - Benfica

23:00 Lille - Feyenoord

23:00 Man. City - Club Brugge

23:00 PSV - Liverpool

23:00 Salzburg - Atl. Madrid

23:00 Sporting CP - Bologna

23:00 Sturm Graz - Leipzig

23:00 Stuttgart - PSG

23:00 Young Boys - Kızılyıldız


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #real madrid #inter #juventus

İlgili Haberler

UEFA'dan dikkat çeken atama: Avrupa'da son haftanın hakemleri belli oldu!

UEFA'dan dikkat çeken atama: Avrupa'da son haftanın hakemleri belli oldu!
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!

UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev!
Dünyaca ünlü hakemden Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için açıklama: 'UEFA'da veya Polonya Ligi'nde görevlendirilmeyeceksem...'

Dünyaca ünlü hakemden Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için açıklama: 'UEFA'da veya Polonya Ligi'nde görevlendirilmeyeceksem...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler