Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 29 Ocak günü maç programı...
29 Ocak Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 29 Ocak maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 29 Ocak Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi
23:00 Aston Villa - Celtic
23:00 B. Dortmund - Shakhtar D.
23:00 B. Leverkusen - Sparta Prag
23:00 Barcelona - Atalanta
23:00 Bayern Münih - S. Bratislava
23:00 Brest - Real Madrid
23:00 D. Zagreb - Milan
23:00 Girona - Arsenal
23:00 Inter - Monaco
23:00 Juventus - Benfica
23:00 Lille - Feyenoord
23:00 Man. City - Club Brugge
23:00 PSV - Liverpool
23:00 Salzburg - Atl. Madrid
23:00 Sporting CP - Bologna
23:00 Sturm Graz - Leipzig
23:00 Stuttgart - PSG
23:00 Young Boys - Kızılyıldız
Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #real madrid #inter #juventus
Spor Haberleri
- Napoli'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı!
- Alperen NBA kariyerine yeni bir mihenk taşı ekledi!
- UEFA'dan Mourinho'ya ceza: Sebebi belli oldu!
- Bugün hangi maçlar var?
- Beşiktaş'ta yol ayrımı!
- Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanmıştı: Serbest kaldı!
- Ali Palabıyık'tan Galatasaray iddiası!
- Fenerbahçe Opet, grubunu namağlup lider bitirdi
- 13 yaşındaki çocuk kalp krizinden hayatını kaybetti
- Anderson Talisca: 'Yaptıkları karşılama çok özeldi'
En Çok Okunan Haberler
-
- Şule Aydın’dan canlı yayında sert tepki!
- Gazetecilere 'bilirkişi' gözaltısı!
- Özgür Özel'den 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması
- RTÜK inceleme başlattı
- İşte ifadesinin tam metni!
- Sarıklı Amiral’e tazminat!
- Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
- İtalyan şefin oğluna saldırıda ifadeler ortaya çıktı
- Ölçüsüz bayrak tepki çekti
- Oyuncu Meltem Cumbul'un acı kaybı!