UEFA'dan dikkat çeken atama: Avrupa'da son haftanın hakemleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarında görev alacak hakemler duyuruldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde son hafta maçlarının hakem ve VAR atamaları açıklandı.
MIDTYLLAND - FENERBAHÇE
Midtjylland - Fenerbahçe maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.
Mücadelenin VAR hakemi Portekizli Helder Malheiro, AVAR hakemi ise yine Portekizli Fábio Oliveira Melo oldu.
Helder Malheiro ve Fabio Melo, Süper Lig'de VAR hakemi olarak görev aldı.
TWENTE - BEŞİKTAŞ
Twente ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. VAR odasında ise Tomasz Kwiatkowski ile Pawel Pskit görev alacak.
AJAX - GALATASARAY
Ajax ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ile Alejandro Hernandez olacak.
Temsilcilerimizin maçları 30 Ocak Perşembe günü TSİ 23:00'te başlayacak.
Etiketler: #beşiktaş #fenerbahçe #galatasaray #hakem
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