Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Ekim günü maç programı...

Yayınlanma: 03.10.2024 - 13:23

Güncelleme: 03.10.2024 - 13:23

UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.

Temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, kendi sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.

Fenerbahçe ise Twente deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 3 Ekim Perşembe günü maç programı…

3 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçları şu şekilde:

19:45 Rigas Skola - GALATASARAY

19:45 Ferençvaroş - Tottenham

19:45 Hoffenheim - Dinamo Kiev

19:45 Karabağ - Malmö

19:45 Lazio - Nice

19:45 M. Tel Aviv - Midtjylland

19:45 Olympiakos - Braga

19:45 R. Sociedad - Anderlecht

19:45 Slavia Prag - Ajax

22:00 BEŞİKTAŞ - E. Frankfurt

22:00 Twente - FENERBAHÇE

22:00 Ath. Bilbao - AZ Alkmaar

22:00 IF Elfsborg - Roma

22:00 PAOK- FCSB

22:00 Porto - Man. United

22:00 Rangers - Lyon

22:00 U.S Gilloise - Bodo/Glimt

22:00 Viktoria Plzen - Ludogorets

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:

19:45 Astana - Tsc Backa T.

19:45 Cercle Brugge - St. Gallen

19:45 Dinamo Minsk - Hearts

19:45 Heidenheim O. Ljubljana

19:45 Legia Varşova - Real Betis

19:45 Molde - Larne

19:45 Noah - Mlada Boleslav

19:45 Omonia - Vikingur R.

22:00 Banja Luka - Panathinaikos

22:00 Chelsea - KAA Gent

22:00 Fiorentina - The New Saints

22:00 Kopenhag - J. Bialystok

22:00 LASK - Djurgarden

22:00 Lugano - HJK Helsinki

22:00 Petrocub - Pafos

22:00 Shamrock R. - APOEL

Suudi Arabistan Pro Lig'in 6. hafta karşılaşmaları şu şekilde:

18:00 Al Ettifaq - Al Raed

21:00 Al Akhdoud - Al Ittihad

21:00 Al Wehda - Al Fayha