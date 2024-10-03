Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Ekim günü maç programı...
3 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 3 Ekim maç programı...
UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek.
Temsilcilerimizden Galatasaray, deplasmanda Rigas Skola ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, kendi sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
Fenerbahçe ise Twente deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.
Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, 3 Ekim Perşembe günü maç programı…
3 EKİM 2024 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçları şu şekilde:
19:45 Rigas Skola - GALATASARAY
19:45 Ferençvaroş - Tottenham
19:45 Hoffenheim - Dinamo Kiev
19:45 Karabağ - Malmö
19:45 Lazio - Nice
19:45 M. Tel Aviv - Midtjylland
19:45 Olympiakos - Braga
19:45 R. Sociedad - Anderlecht
19:45 Slavia Prag - Ajax
22:00 BEŞİKTAŞ - E. Frankfurt
22:00 Twente - FENERBAHÇE
22:00 Ath. Bilbao - AZ Alkmaar
22:00 IF Elfsborg - Roma
22:00 PAOK- FCSB
22:00 Porto - Man. United
22:00 Rangers - Lyon
22:00 U.S Gilloise - Bodo/Glimt
22:00 Viktoria Plzen - Ludogorets
UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta karşılaşmaları şu şekilde:
19:45 Astana - Tsc Backa T.
19:45 Cercle Brugge - St. Gallen
19:45 Dinamo Minsk - Hearts
19:45 Heidenheim O. Ljubljana
19:45 Legia Varşova - Real Betis
19:45 Molde - Larne
19:45 Noah - Mlada Boleslav
19:45 Omonia - Vikingur R.
22:00 Banja Luka - Panathinaikos
22:00 Chelsea - KAA Gent
22:00 Fiorentina - The New Saints
22:00 Kopenhag - J. Bialystok
22:00 LASK - Djurgarden
22:00 Lugano - HJK Helsinki
22:00 Petrocub - Pafos
22:00 Shamrock R. - APOEL
Suudi Arabistan Pro Lig'in 6. hafta karşılaşmaları şu şekilde:
18:00 Al Ettifaq - Al Raed
21:00 Al Akhdoud - Al Ittihad
21:00 Al Wehda - Al Fayha
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