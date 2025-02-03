Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Şubat günü maç programı...
3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 3 Şubat maç programı...
Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 3 Şubat Pazartesi günü maç programı:
Süper Lig
20:00 Gaziantep FK - Galatasaray
İngiltere Premier Lig
23:00 Chelsea - West Ham United
İspanya La Liga
23:00 Girona - Las Palmas
İtalya Serie A
22:45 Cagliari - Lazio
Portekiz Premier Lig
21:45 Moreirense - Braga
23:45 Rio Ave - Porto
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Batı Grubu
17:00 Al Ain - Al Rayyan
19:00 Al Sadd - Al Ahli
19:00 Esteghlal - Al Shorta
21:00 Al Nassr - Al Wasl
İngiltere Championship
23:00 Middlesbrough - Sunderland
Etiketler: #süper lig #galatasaray #gaziantep fk
Spor Haberleri
- Galatasaray'da yollar ayrılıyor!
- Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!
- Türkiye Kupası'nda 2. haftanın hakemleri belli oldu!
- Ali Sabancı'dan Galatasaray başkanlığı yanıtı!
- Tümer Metin'den Galatasaray maçı iddiası!
- Luka Doncic'i yollayan Dallas 43 sayı fark yedi!
- Napoli'den Saint-Maximin açıklaması!
- Lazio, Cagliari deplasmanında!
- İngiltere'de Londra derbisi heyecanı!
- Bugün hangi maçlar var?
En Çok Okunan Haberler
-
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- Yeğen Öcalan’dan dikkat çeken açıklama!
- İntihar eden Dr. İlker Gönen'in avukatına soruşturma!
- Son anda butona basmış, gardiyanları çağırmış
- Yavaş'tan 'önseçim' ve 'adaylık' yanıtı
- Yılın ilk enflasyon verileri belli oldu
- Uzun ve Enginyurt CHP’ye katıldı!
- Naci Görür'den flaş 'Ege Denizi' uyarısı!
- İmamoğlu'ndan flaş 'sandık' yanıtı