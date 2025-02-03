Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Şubat günü maç programı...

3 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 3 Şubat maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 3 Şubat günü maç programı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2025 - 11:03

Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 3 Şubat Pazartesi günü maç programı:

Süper Lig

20:00 Gaziantep FK - Galatasaray

İngiltere Premier Lig

23:00 Chelsea - West Ham United

İspanya La Liga

23:00 Girona - Las Palmas

İtalya Serie A

22:45 Cagliari - Lazio

Portekiz Premier Lig

21:45 Moreirense - Braga

23:45 Rio Ave - Porto

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Batı Grubu

17:00 Al Ain - Al Rayyan

19:00 Al Sadd - Al Ahli

19:00 Esteghlal - Al Shorta

21:00 Al Nassr - Al Wasl

İngiltere Championship

23:00 Middlesbrough - Sunderland


Etiketler: #süper lig #galatasaray #gaziantep fk

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