Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Nisan günü maç programı...
30 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 30 Nisan maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 30 Nisan Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final
22:00 Barcelona - Inter
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Yarı Final
19:30 Al Nassr - Kawasaki F.
Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Final
20:30 Zenit - CSKA Moskova
Rusya Kupa - Bölgesel Lig Yolu - Yarı Final - 2. Tur
18:00 L. Moskova - Rostov
Danimarka DBU Kupası - Yarı Final
19:30 Brondby - Silkeborg
Norveç Eliteserien
19:00 Viking - Haugesund
Türkiye Nesine 3. Lig - Yükselme Play-off - 1. Tur
15:00 Kolibri Ağrı 1970 - Kırıkkale FK
15:00 Muş Spor - Silifke Bld
16:00 Amasyaspor FK - Mazıdağı Fosfat
16:00 Bld. Kütahyaspor - Düzcespor
16:00 K.Ç Sinopspor - Çorluspor 1947
16:00 Silivrispor - Tire 2021
16:00 Zonguldakspor FK - K.Maraş İstiklal
20:00 52 Orduspor FK - Pazarspor
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