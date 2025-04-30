Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Nisan günü maç programı...

30 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 30 Nisan maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 30 Nisan günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 10:42

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 30 Nisan Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

22:00 Barcelona - Inter

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Yarı Final

19:30 Al Nassr - Kawasaki F.

Rusya Kupa - Premier Lig Yolu - Final

20:30 Zenit - CSKA Moskova

Rusya Kupa - Bölgesel Lig Yolu - Yarı Final - 2. Tur

18:00 L. Moskova - Rostov

Danimarka DBU Kupası - Yarı Final

19:30 Brondby - Silkeborg

Norveç Eliteserien

19:00 Viking - Haugesund

Türkiye Nesine 3. Lig - Yükselme Play-off - 1. Tur

15:00 Kolibri Ağrı 1970 - Kırıkkale FK

15:00 Muş Spor - Silifke Bld

16:00 Amasyaspor FK - Mazıdağı Fosfat

16:00 Bld. Kütahyaspor - Düzcespor

16:00 K.Ç Sinopspor - Çorluspor 1947

16:00 Silivrispor - Tire 2021

16:00 Zonguldakspor FK - K.Maraş İstiklal

20:00 52 Orduspor FK - Pazarspor


Etiketler: #barcelona #inter #uefa şampiyonlar ligi #canlı

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