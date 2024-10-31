Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 31 Ekim günü maç programı...
31 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 31 Ekim maç programı...
Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 31 Ekim Perşembe günü maç programı:
Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur
13:00 Bayburt ÖİS - Samsunspor
13:30 Efeler 09 - Adana 01 FK
13:30 Pendikspor - Ayvalıkgücü Bld
14:30 Edirnespor - Batman Petrolspor
17:30 İstanbulspor - Kilis Bld
20:30 Bursaspor - 7Eylül Turgutlu
İtalya Serie A
20:30 Genoa - Fiorentina
22:45 Como - Lazio
22:45 Roma - Torino
Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final
21:45 Braga - V. Guimaraes
23:45 Porto - Moreirense
İspanya Kral Kupası - 1. Tur
21:00 Barbastro - Amorebieta
21:00 San Tirso - Espanyol
21:00 Vic - Atl. Madrid
22:00 Real Avila - Real Oviedo
22:00 Tudelano - Minera
22:30 Don Benito - FC Andorra
23:00 Alfaro - Tenerife
23:00 CD Estepona FS - Malaga
23:00 Cuarte - Racing Ferrol
23:00 Gévora - Real Betis
23:00 Jove Espanol - R. Sociedad
23:00 Llanera - Leonesa
23:00 Ontiñena - Las Palmas
Spor Haberleri
- Bugün hangi maçlar var?
- ABD'li yıldızdan Kerem Aktürkoğlu sevinci!
- Brighton kupada Liverpool engeline takıldı!
- Kerem ve Orkun'lu Benfica yarı finalde!
- Oğuzhan Çakır kimdir?
- Tottenham, Manchester City'ye bir ilki yaşattı!
- Arsenal zorlanmadan çeyrek finalde!
- Juventus evinde puan kaybetti!
- Manchester United 5 golle çeyrek finalde!
- Bursaspor, evinde az farkla mağlup
En Çok Okunan Haberler
-
- İmralı tutanaklarında Ahmet Özer hakkında ne yazıyor?
- 'Katil, ondan başka kimse değil'
- Atatürk'e hakaret etti!
- İBB ve iki belediyeye daha operasyon çağrısı!
- Tutuklanan Ahmet Özer'in ifadesi ortaya çıktı!
- 'Seyyar giyotin gibi'
- Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı!
- Bahçeli'nin çağrısına yanıt, Özel'e çağrı
- Erdoğan'dan Akşener'e 'af'
- Ahmet Özer adliyeye sevk edildi