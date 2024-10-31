Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 31 Ekim günü maç programı...

31 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Türkiye Kupası'nda heyecan dolu karşılaşmalar perşembe günü oynanacak. İşte 31 Ekim maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 31 Ekim günü maç programı...
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2024 - 10:08

Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 31 Ekim Perşembe günü maç programı:

Ziraat Türkiye Kupası - 3. Tur

13:00 Bayburt ÖİS - Samsunspor

13:30 Efeler 09 - Adana 01 FK

13:30 Pendikspor - Ayvalıkgücü Bld

14:30 Edirnespor - Batman Petrolspor

17:30 İstanbulspor - Kilis Bld

20:30 Bursaspor - 7Eylül Turgutlu

İtalya Serie A

20:30 Genoa - Fiorentina

22:45 Como - Lazio

22:45 Roma - Torino

Portekiz Lig Kupası - Çeyrek Final

21:45 Braga - V. Guimaraes

23:45 Porto - Moreirense

İspanya Kral Kupası - 1. Tur

21:00 Barbastro - Amorebieta

21:00 San Tirso - Espanyol

21:00 Vic - Atl. Madrid

22:00 Real Avila - Real Oviedo

22:00 Tudelano - Minera

22:30 Don Benito - FC Andorra

23:00 Alfaro - Tenerife

23:00 CD Estepona FS - Malaga

23:00 Cuarte - Racing Ferrol

23:00 Gévora - Real Betis

23:00 Jove Espanol - R. Sociedad

23:00 Llanera - Leonesa

23:00 Ontiñena - Las Palmas


Etiketler: #Türkiye Kupası #canlı #Bursaspor

İlgili Haberler

Türkiye Kupası'nda Silivrispor sürprizi: Süper Lig ekibini elediler!

Türkiye Kupası'nda Silivrispor sürprizi: Süper Lig ekibini elediler!
Konyaspor Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı!

Konyaspor Türkiye Kupası'nda 4 golle turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler