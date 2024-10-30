Türkiye Kupası'nda Silivrispor sürprizi: Süper Lig ekibini elediler!
Kayserispor, Türkiye Kupası'nın 3. turunda deplasmanda karşılaştığı Silivrispor'a 4-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Sinan Kaloğlu'nun yönetimindeki Süper Lig ekibi Kayserispor, Özgür Ergün'ün çalıştırdığı 3. Lig ekibi Silivrispor'a 4-2 kaybederek kupadan elendi.
Silivri Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Silivrispor'un gollerini 37. ve 43. dakikalarda Mert Aktaş, 66. dakikada Vedat Saygı ve 88. dakikada Emir Hakan Patan kaydetti.
KAYSERİSPOR KUPAYA VEDA ETTİ
Konuk ekip Kayserispor'un gollerini ise 32. dakikada penaltıdan Talha Sarıarslan ve 59. dakikada Stephane Bahoken attı.
Bu sonuçla birlikte 3. Lig ekibi Silivrispor adını 4. tura yazdırırken, Süper Lig'de zorlu günler geçiren Kayserispor, Türkiye Kupası'ndan elenmiş oldu.
Etiketler: #kayserispor #Silivrispor #Türkiye Kupası
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