Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 31 Mart günü maç programı...

31 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 31 Mart maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 31 Mart günü maç programı...
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 31.03.2025 - 10:16

Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 31 Mart Pazartesi günü maç programı:

Süper Lig

20:00 Eyüpspor - Başakşehir

TFF 1. Lig

17:00 Esenler Erokspor - Ankaragücü

20:00 Kocaelispor - Sakaryaspor

İspanya La Liga

22:00 Celta Vigo - Las Palmas

İtalya Serie A

19:30 Hellas Verona - Parma

21:45 Lazio - Torino

Fransa Ligue 2

21:45 Paris FC - Caen

İspanya La Liga 2

21:30 Cadiz - Eibar


Etiketler: #süper lig #eyüpspor #Başakşehir

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