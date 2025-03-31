Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 31 Mart günü maç programı...
31 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Süper Lig'de ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar pazartesi günü oynanacak. İşte 31 Mart maç programı...
Süper Lig'de ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 31 Mart Pazartesi günü maç programı:
Süper Lig
20:00 Eyüpspor - Başakşehir
TFF 1. Lig
17:00 Esenler Erokspor - Ankaragücü
20:00 Kocaelispor - Sakaryaspor
İspanya La Liga
22:00 Celta Vigo - Las Palmas
İtalya Serie A
19:30 Hellas Verona - Parma
21:45 Lazio - Torino
Fransa Ligue 2
21:45 Paris FC - Caen
İspanya La Liga 2
21:30 Cadiz - Eibar
Etiketler: #süper lig #eyüpspor #Başakşehir
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