Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golü Garry Rodrigues'ten!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 19:42

Güncelleme: 29.03.2025 - 19:42

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 2005-2006 sezonunda yükseldiği ve 19. sezonunu geçirdiği ligde 902 gole ulaştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor karşısında 5-1 kazanılan maçın 48. dakikasında rakip fileleri havalandıran Garry Rodrigues, kırmızı-beyazlı ekibin 900. golünü kaydetmeyi başardı.

Sivasspor'un Süper Lig tarihinde ilk golünü 2005-2006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.