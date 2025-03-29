Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golü Garry Rodrigues'ten!
Net Global Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues, Adana Demirspor maçında attı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 2005-2006 sezonunda yükseldiği ve 19. sezonunu geçirdiği ligde 902 gole ulaştı.
Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor karşısında 5-1 kazanılan maçın 48. dakikasında rakip fileleri havalandıran Garry Rodrigues, kırmızı-beyazlı ekibin 900. golünü kaydetmeyi başardı.
Sivasspor'un Süper Lig tarihinde ilk golünü 2005-2006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.
Etiketler: #Garry Rodrigues #Sivasspor #süper lig
Spor Haberleri
- Dev derbi öncesi 'protesto' endişesi
- Sivasspor'un 900. golü Garry Rodrigues'ten!
- Dev derbide 11'ler belli oldu!
- Galatasaray, yarı finale yükseldi!
- Fatih Tekke, Trabzonspor taraftarından destek istedi!
- Trabzonspor ve Göztepe yenişemedi!
- Kasımpaşa, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti!
- Mauro Icardi'den derbi paylaşımı!
- Cedi Osman, Panathinaikos kararını açıkladı!
- Bayern Münih, Neuer'in veliahtını buldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV'ye verdiği süre doldu: Firmaları ifşa etti!
- Türkiye İş Bankası'ndan açıklama yapıldı
- İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk 'seçim' anketi
- Başarır haciz konulan Porsche marka aracını paylaştı
- 'İmamoğlu mitingine' hangi partiler katılacak?
- Eylemci Pikachu'dan ilk açıklama
- 'Batı'yı unutun... Erdoğan'ı ancak onlar durdurabilir!'
- Özgür Özel, yeni miting planını duyurdu
- 'Reis içeriden vuruldu'
- Harvard Üniversitesi, Türk profesörü görevden aldı