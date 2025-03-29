Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golü Garry Rodrigues'ten!

Net Global Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golünü Garry Rodrigues, Adana Demirspor maçında attı.

Sivasspor'un Süper Lig'deki 900. golü Garry Rodrigues'ten!
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AA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 19:42

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, 2005-2006 sezonunda yükseldiği ve 19. sezonunu geçirdiği ligde 902 gole ulaştı.

Süper Lig'in 29. haftasında Adana Demirspor karşısında 5-1 kazanılan maçın 48. dakikasında rakip fileleri havalandıran Garry Rodrigues, kırmızı-beyazlı ekibin 900. golünü kaydetmeyi başardı.

Sivasspor'un Süper Lig tarihinde ilk golünü 2005-2006 sezonun ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Malatyaspor maçında Hakkı Hocaoğlu kaydetmişti.


Etiketler: #Garry Rodrigues #Sivasspor #süper lig

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