Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Kasım günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 4 Kasım Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması
20:45 Napoli - E. Frankfurt
20:45 Slavia Prag - Arsenal
23:00 Atl. Madrid - U.S Gilloise
23:00 Bodo/Glimt - Monaco
23:00 Juventus - Sporting CP
23:00 Liverpool - Real Madrid
23:00 Olympiakos - PSV
23:00 PSG - Bayern Münih
23:00 Tottenham - Kopenhag
AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu
13:00 FC Seoul - Chengdu
13:00 Machida Z. - Melbourne City
13:00 S. Hiroshima - Gangwon
15:15 Buriram Utd. - Shanghai Port
AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Batı
19:00 Al Sadd - Al Ahli
21:15 Al Ittihad - Sharjah