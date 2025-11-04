Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 4 Kasım günü maç programı...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.11.2025
4 Kasım Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 4 Kasım maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 4 Kasım Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması

20:45 Napoli - E. Frankfurt

20:45 Slavia Prag - Arsenal

23:00 Atl. Madrid - U.S Gilloise

23:00 Bodo/Glimt - Monaco

23:00 Juventus - Sporting CP

23:00 Liverpool - Real Madrid

23:00 Olympiakos - PSV

23:00 PSG - Bayern Münih

23:00 Tottenham - Kopenhag

AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Doğu

13:00 FC Seoul - Chengdu

13:00 Machida Z. - Melbourne City

13:00 S. Hiroshima - Gangwon

15:15 Buriram Utd. - Shanghai Port

AFC Şampiyonlar Ligi - Lig Aşaması - Batı

19:00 Al Sadd - Al Ahli

21:15 Al Ittihad - Sharjah

