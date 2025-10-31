UEFA açıkladı: Türkiye'den dev finallere 2 stadyum aday!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.10.2025 15:01:00
UEFA, 2028 ile 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı.

UEFA Yürütme Komitesi, 2026 Eylül ayında sekiz finalin ev sahibi federasyonlarını belirleyecek.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI

2028

- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes

- İtalya: Juventus Stadyumu

- Romanya: National Arena

- Sırbistan: Belgrad Stadyumu

2029

- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes

- İtalya: Turin, Juventus Stadium

- Romanya: Bucharest, National Arena

- Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu

UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ EV SAHİBİ ADAYLARI 

2028

- Fransa: Parc Olympique Lyonnais

- İspanya: San Mames Stadyumu

- İsviçre: St. Jakob Park

- Türkiye: Ali Sami Yen Stadyumu

2029

- Fransa: Parc Olympique Lyonnais

- İrlanda: Dublin Arena

- İsviçre: St. Jakob-Park

- Galler: Cardiff Ulusal Stadyumu

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI

2028

- Almanya: Allianz Arena

2029

- İngiltere: Wembley

- İspanya: Camp Nou

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI

2028

- Fransa: Stade Pierre-Mauroy

- Macaristan: Puskás Aréna

- İtalya: Juventus Stadyumu

- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu

- Polonya: Arena Gdańsk

2029

- Finlandiya: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium

- Fransa: Stade Pierre-Mauroy

- Macaristan: Puskás Aréna

- İtalya: Juventus Stadyumu

- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu

- Polonya: Arena Gdańsk

