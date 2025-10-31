UEFA açıkladı: Türkiye'den dev finallere 2 stadyum aday!

UEFA, 2028, 2029 yıllarında düzenlenecek Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kadınlar Şampiyonlar Ligi organizasyonları için aday stadyumları açıkladı.
UEFA Yürütme Komitesi, 2026 Eylül ayında sekiz finalin ev sahibi federasyonlarını belirleyecek.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI
2028
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes
- İtalya: Juventus Stadyumu
- Romanya: National Arena
- Sırbistan: Belgrad Stadyumu
2029
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais veya Parc des Princes
- İtalya: Turin, Juventus Stadium
- Romanya: Bucharest, National Arena
- Türkiye: Ankara 19 Mayıs Stadyumu
UEFA KADINLAR ŞAMPİYONLAR LİGİ EV SAHİBİ ADAYLARI
2028
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais
- İspanya: San Mames Stadyumu
- İsviçre: St. Jakob Park
- Türkiye: Ali Sami Yen Stadyumu
2029
- Fransa: Parc Olympique Lyonnais
- İrlanda: Dublin Arena
- İsviçre: St. Jakob-Park
- Galler: Cardiff Ulusal Stadyumu
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI
2028
- Almanya: Allianz Arena
2029
- İngiltere: Wembley
- İspanya: Camp Nou
UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ EV SAHİBİ ADAYLARI
2028
- Fransa: Stade Pierre-Mauroy
- Macaristan: Puskás Aréna
- İtalya: Juventus Stadyumu
- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu
- Polonya: Arena Gdańsk
2029
- Finlandiya: Helsinki, Helsinki Olympic Stadium
- Fransa: Stade Pierre-Mauroy
- Macaristan: Puskás Aréna
- İtalya: Juventus Stadyumu
- Kazakistan: Astana Arena veya Almatı Stadyumu
- Polonya: Arena Gdańsk