Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Mart günü maç programı...
5 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 5 Mart maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 5 Mart Çarşamba günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu
20:45 Feyenoord - Inter
23:00 Bayern Münih - B. Leverkusen
23:00 Benfica - Barcelona
23:00 PSG - Liverpool
Türkiye TFF 1. Lig
13:30 Keçiörengücü - Esenler Erokspor
16:00 Çorum FK - Boluspor
16:00 Şanlıurfaspor - Adanaspor
20:30 F. Karagümrük - Bandırmaspor
Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu
13:00 Vissel Kobe - Gwangju
15:00 S. Shenhua - Kawasaki F.
Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final
13:00 S. Hiroshima - Lion City
19:00 Al Ahli - Sharjah
UEFA Gençlik Ligi - Son 16 Turu
14:00 TRABZONSPOR U19 - Atalanta U19
16:00 Hoffenheim U19 - Man. City U19
16:00 Sporting CP U19 - Stuttgart U19
17:30 Sturm Graz U19 - Olympiakos U19
18:00 B. Münih U19 - Inter U19
18:00 Real Madrid U19 - AZ U19
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