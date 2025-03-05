Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Mart günü maç programı...

5 Mart Çarşamba günü oynanacak maçlar belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da heyecan dolu karşılaşmalar çarşamba günü oynanacak. İşte 5 Mart maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 5 Mart günü maç programı...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:44

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta? 

İşte, 5 Mart Çarşamba günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

20:45 Feyenoord - Inter

23:00 Bayern Münih - B. Leverkusen

23:00 Benfica - Barcelona

23:00 PSG - Liverpool

Türkiye TFF 1. Lig

13:30 Keçiörengücü - Esenler Erokspor

16:00 Çorum FK - Boluspor

16:00 Şanlıurfaspor - Adanaspor

20:30 F. Karagümrük - Bandırmaspor

Asya AFC Şampiyonlar Ligi - Son 16 Turu

13:00 Vissel Kobe - Gwangju

15:00 S. Shenhua - Kawasaki F.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi 2 - Çeyrek Final

13:00 S. Hiroshima - Lion City

19:00 Al Ahli - Sharjah

UEFA Gençlik Ligi - Son 16 Turu

14:00 TRABZONSPOR U19 - Atalanta U19

16:00 Hoffenheim U19 - Man. City U19

16:00 Sporting CP U19 - Stuttgart U19

17:30 Sturm Graz U19 - Olympiakos U19

18:00 B. Münih U19 - Inter U19

18:00 Real Madrid U19 - AZ U19


Etiketler: #uefa şampiyonlar ligi #inter #Benfica #canlı

İlgili Haberler

Nicolas Anelka'dan dikkat çeken Galatasaray temennisi: 'Neden olmasın?'

Nicolas Anelka'dan dikkat çeken Galatasaray temennisi: 'Neden olmasın?'
Galatasaray'dan KAP bildirimi: Son 6 aylık kârı belli oldu!

Galatasaray'dan KAP bildirimi: Son 6 aylık kârı belli oldu!
Galatasaray'dan transfer edilmişti: Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!

Galatasaray'dan transfer edilmişti: Bayern Münih'ten Sacha Boey kararı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler