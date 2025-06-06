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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Haziran günü maç programı...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Haziran günü maç programı...

6.06.2025 13:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Haziran günü maç programı...

6 Haziran günü oynanacak maçlar belli oldu. Avrupa'da ve dünyada heyecan dolu karşılaşmalar cuma günü oynanacak. İşte 6 Haziran maç programı...

Avrupa'da ve dünyada birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte, 6 Haziran Cuma günü maç programı:

Avrupa Dünya Kupası Elemeler - Grup I

21:45 Estonya - İsrail

21:45 Norveç - İtalya

Avrupa Dünya Kupası Elemeler - Grup J

21:45 Galler - Lihtenştayn

21:45 K. Makedonya - Belçika

Avrupa Dünya Kupası Elemeler - Grup L

21:45 Cebelitarık - Hırvatistan

21:45 Çekya - Karadağ

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler

23:30 Kolombiya- Peru

Afrika COSAFA Kupası - Grup D

19:00 Zambiya - Komorlar

Dünya Hazırlık Maçları Ülkeler

18:00 Ekvator Ginesi - Gambiya

19:00 Bulgaristan - G. Kıbrıs

20:00 Lüksemburg - Slovenya

20:00 Rusya - Nijerya

20:00 Kosova - Ermenistan

20:30 Macaristan - İsveç

20:30 Güney Afrika - Tanzanya

21:45 İskoçya - İzlanda

21:45 Polonya - Moldova

21:45 İrlanda - Senegal

22:00 Burundi - Gine Bissau

22:00 Gabon - Nijer

23:00 Fas - Tunus

23:00 Kamerun - Uganda

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