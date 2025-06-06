Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 6 Haziran günü maç programı...

Avrupa'da ve dünyada birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte, 6 Haziran Cuma günü maç programı:
Avrupa Dünya Kupası Elemeler - Grup I
21:45 Estonya - İsrail
21:45 Norveç - İtalya
Avrupa Dünya Kupası Elemeler - Grup J
21:45 Galler - Lihtenştayn
21:45 K. Makedonya - Belçika
Avrupa Dünya Kupası Elemeler - Grup L
21:45 Cebelitarık - Hırvatistan
21:45 Çekya - Karadağ
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeler
23:30 Kolombiya- Peru
Afrika COSAFA Kupası - Grup D
19:00 Zambiya - Komorlar
Dünya Hazırlık Maçları Ülkeler
18:00 Ekvator Ginesi - Gambiya
19:00 Bulgaristan - G. Kıbrıs
20:00 Lüksemburg - Slovenya
20:00 Rusya - Nijerya
20:00 Kosova - Ermenistan
20:30 Macaristan - İsveç
20:30 Güney Afrika - Tanzanya
21:45 İskoçya - İzlanda
21:45 Polonya - Moldova
21:45 İrlanda - Senegal
22:00 Burundi - Gine Bissau
22:00 Gabon - Nijer
23:00 Fas - Tunus
23:00 Kamerun - Uganda