7.10.2025 09:53:00
Güncellenme:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ekim günü maç programı...

7 Ekim Salı günü oynanacak maçlar belli oldu. Heyecan dolu karşılaşmalar salı günü oynanacak. İşte 7 Ekim maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?

İşte 7 Ekim Salı günü maç programı:

UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar

19:45 Juventus (K) - Benfica (K)

22:00 Arsenal (K) - Lyon (K)

22:00 Barcelona (K) - B. Münih (K)

22:00 Paris FC (K) - OH Leuven (K)

UEFA Kupası Kadınlar - 2. Eleme Turu

18:00 Gintra (K) - Nordsjaelland (K)

20:00 Hacken (K) - Katovice (K)

20:00 Hammarby (K) - Brann (K)

21:45 Sporting CP (K) - Rosengard (K)

FIBA BKT EuroCup

19:00 Neptunas  Cluj Napoca

20:00 Beşiktaş Gain - London Lions

20:00 Ratiopharm Ulm - Panionios

FIBA Şampiyonlar Ligi

19:00 Promitheas - Heidelberg

19:30 Nymburk - Sabah BC

19:30 Würzburg - Trieste

20:00 Galatasaray MCT T. - Igokea

20:00 Rytas  Legia Warszawa

21:00 VEF Riga - AEK

21:30 Joventut - Cholet

22:30 SL Benfica - Gran Canaria

