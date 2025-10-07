Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 7 Ekim günü maç programı...

Birbirinden çekişmeli karşılaşmalar bugün futbolseverleri bekleyecek. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta?
İşte 7 Ekim Salı günü maç programı:
UEFA Şampiyonlar Ligi Kadınlar
19:45 Juventus (K) - Benfica (K)
22:00 Arsenal (K) - Lyon (K)
22:00 Barcelona (K) - B. Münih (K)
22:00 Paris FC (K) - OH Leuven (K)
UEFA Kupası Kadınlar - 2. Eleme Turu
18:00 Gintra (K) - Nordsjaelland (K)
20:00 Hacken (K) - Katovice (K)
20:00 Hammarby (K) - Brann (K)
21:45 Sporting CP (K) - Rosengard (K)
FIBA BKT EuroCup
19:00 Neptunas Cluj Napoca
20:00 Beşiktaş Gain - London Lions
20:00 Ratiopharm Ulm - Panionios
FIBA Şampiyonlar Ligi
19:00 Promitheas - Heidelberg
19:30 Nymburk - Sabah BC
19:30 Würzburg - Trieste
20:00 Galatasaray MCT T. - Igokea
20:00 Rytas Legia Warszawa
21:00 VEF Riga - AEK
21:30 Joventut - Cholet
22:30 SL Benfica - Gran Canaria